The Conjuring 3 Sous l’emprise du Diable : Bande-annonce finale diabolique

Bande-annonce finale avant la sortie en salles la semaine prochaine.de The Conjuring 3 Sous l’emprise du Diable.

Après des mois sans grand écrans, les fans de sensations fortes peuvent enfin retourner dans les salles obscures. La semaine prochaine sortira le film The Conjuring 3 Sous l’emprise du Diable avec le retour du couple Warren, toujours face aux démons et autres entités flippantes. Cette fois-ci, ils ont affaire au Diable lui-même.

Ce septième volet de l’univers Conjuring est à nouveau produit par James Wan et na franchise ne semble pas s’essouffler. A ce jour, la saga dépasse les 1,8 milliard de dollars de recettes mondiales au box office.

Dans Conjuring : Sous l’emprise du Diable, on suivra une affaire terrifiante de meurtre et de présence maléfique mystérieuse qui a même ébranlé les enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren, pourtant très aguerris. Dans cette affaire issue de leurs dossiers secrets – l’une des plus spectaculaires, Ed et Lorraine commencent par se battre pour protéger l’âme d’un petit garçon, puis basculent dans un monde radicalement inconnu. Ce sera la première fois dans l’histoire des États-Unis qu’un homme soupçonné de meurtre plaide la possession démoniaque comme ligne de défense ».

Au casting, on retrouvera Patrick Wilson et Vera Farmiga, ainsi que Ruairi O’Connor, Sarah Catherine Hook et Julian Hilliard.

Le film sortira aux Etats-Unis dans les salles et en simultané sur HBO Max ce vendredi 4 juin. En France, ce sera la semaine prochaine, le 9 juin dans les salles de cinéma

Conjuring : Sous l’emprise du Diable – bande-annonce VF

Conjuring : Sous l’emprise du Diable – bande-annonce VOST