The Magicians saison 5 : Une dernière saison magique, mortelle et solide

Retour sur la dernière saison de la série The Magicians qui se termine sur une note optimiste. Critique sans trop de spoilers.

Après 5 saisons, il est temps de dire au revoir à nos magiciens préférés, à Brakebills et au monde de Fillory. Alors que la saison 5 de The Magicians était en pleine diffusion sur Syfy aux Etats-Unis, il a été annoncé que la série se terminerait à l’issue de l’épisode 13. On s’est alors vite demandé si le dernier épisode de la saison serait capable de servir de fin convenable pour la série. En effet, The Magicians aime finir ses saisons sur un coup d’éclat ou avec un gros cliffhanger. S’il y a un point d’interrogation à la fin, il n’y a pas vraiment de gros cliffhanger qui nécessite obligatoirement une suite.

On sent que le dernier épisode a été conçu comme un season finale qui pourrait éventuellement servir de fin définitive si la chaîne décidait de ne pas renouveler la série. Parce que cette dernière saison commence en France la semaine prochaine, on évitera de trop entrer dans les détails pour ne pas gâcher le visionnage, mais disons que le final est construit comme la fin d’un livre qui pourrait ouvrir sur une nouvelle histoire, mais une histoire qu’on ne lira jamais. On ne peut qu’imaginer la suite de cette série fantastique originale qui est l’une des plus amusantes, riches, complexes et rafraîchissantes de ces cinq dernières années.

La fin se suffit à elle-même, même si on en veut toujours plus parce que nos amis se retrouvent en quelque sorte séparés. On est évidemment très triste qu’il n’y aura pas de saison 6, mais on peut faire la paix avec ce qu’offre le final. Chaque arc a une fin descente et les showrunners John McNamara et Sera Gamble ont réussi leur pari de porter cette histoire magique et complètement folle à l’écran.

Un deuil difficile

La fin de la saison 4 a vu le sacrifice de Quentin qui a été très difficile à avaler. Parce que Quentin souffrait mentalement et était suicidaire, sa mort ressemblait plus à un suicide qu’à un sacrifice de héros ce qui est problématique à bien des égards. Même si le temps a passé, on a encore du mal à s’en remettre, que se soit les personnages ou les téléspectateurs. Evidemment, la mort de Quentin pousse Julia, Alice et Ellot à faire face à pas mal de choses durant toute la saison, mais cela les fait grandir. Même si Alice va prendre de mauvaises décisions durant la saison elle va finir par faire son deuil et accepter toutes les parties d’elle-même, bonnes ou mauvaises.

Ne vous attendez cependant pas à revoir Quentin, il est vraiment parti, il est mort pour de bon et ne reviendra pas. Cela montre que les scénaristes s’en tiennent à leur décision de tuer un de leur personnage principal qui était le cœur de la série. Aussi douloureuse que fut la mort de Quentin, il faut savoir avancer. Le faire revenir n’aurait fait que remuer le couteau dans la plaie et ça aurait empêché Alice, Eliot et les autres, de faire leur deuil. Ils montrent tous une véritable maturité et ont tous évolués et grandis durant ces 5 saisons.

On ne joue pas avec la mort

Le fait que Quentin soit vraiment parti ancre sa mort dans la réalité. Oui c’est une série sur la magie et techniquement, tout est possible, mais The Magicians a toujours trouvé le moyen d’être le reflet d’une certaine réalité et la mort de Quentin était bien réelle, on ne peut pas se voiler la face à ce sujet. De plus, faire revenir Quentin aurait cruellement diminué l’impact émotionnel que sa mort a provoqué dans la série et sur le public.

La saison 5 a offert un nouveau personnage très intéressant en la personne de Rupert, le Dark King de Fillory, incarné par Sean Maguire (Once Upon a Time). Il va donner du fil à retordre à nos amis magiciens, mais il est bien plus qu’un simple méchant à abattre. Son histoire est fascinante et pousse à réfléchir sur l’amour, la mort et le deuil.

Le but de Rupert est de défaire la mort de quelque qu’un qui lui était cher, mais faire revenir les morts a un prix, il y a trop de dommages collatéraux. C’est dangereux et c’est la leçon que tente d’inculquer la série. Il faut savoir tourner la page et laisser les morts reposer en paix. Rupert est clairement différent de la Bête et la série est très maligne dans sa manière de lier l’histoire de la saison 5 aux saisons précédentes.

Une fin optimiste

Ces 5 dernières années, The Magicians a prouvé qu’elle était une série intelligente, pleine de personnages forts et intéressants. Tout en divertissant les fans, la série a toujours su aborder des sujets difficiles et la saison 5 à continuer dans la lignée. La perte d’un être cher n’est jamais évidente et la mort fut l’un des sujets centraux de cette saison.

La série a aussi parlé de stress post-traumatique avec Eliot parce qu’en plus d’avoir perdu Quentin, il a dû se remettre du traumatisme qu’il a traversé quand il était possédé par le Monstre en saison 4. A l’image de ce que la série avait déjà fait avec Julia, Eliot se remet doucement de ce qui lui est arrivé, tout en gérant la mort de Quentin. La série a vraiment creusé un peu plus le personnage d’Eliot qui arrive enfin à surmonter son traumatise et son passé et trouve un semblant de bonheur à la fin.

Il en est de même pour tous les personnages qui après avoir traversé de dures épreuves, finissent par trouver la paix entre eux mais aussi envers leur propre personne. C’est une fin plutôt optimiste qu’offre la série qui est d’ordinaire assez sombre et pessimiste. C’est un bon choix de la part des scénaristes parce que ces personnages méritent d’être heureux. Même si ça ne dure pas très longtemps, on les laisse sur une note victorieuse qu’ils savourent le temps qu’il faut. Il y a toujours plus à explorer des personnages et la série aurait pu continuer encore une ou deux saisons mais la réalité est autre, The Magicians, c’est fini.

The Magicians revient sur Syfy France dès le 9 avril pour sa dernière saison.

Crédit ©Syfy