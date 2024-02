Deadpool 3 : Ryan Reynolds et Hugh Jackman vont « sauver tout l’univers Marvel »

Ryan Reynolds et Hugh Jackman vont « sauver tout l’univers Marvel » avec Deadpool 3, déclare Matthew Vaughn, le réalisateur de X-Men.

Matthew Vaughn pense que Deadpool 3 sera le grand sauveur du MCU et aidera la franchise à reprendre du poil de la bête au box office après quelques sorties décevantes.

Vaughn, qui a déjà travaillé dans l’univers des super-héros Marvel avec son film X-Men: First Class de 2011, a récemment révélé à BroBible lors de sa tournée de presse pour Argylle, qu’il connaissait une partie de ce qui se passait dans le prochain film de Ryan Reynolds.

« Les quelques extraits que je connais sur Deadpool contre Wolverine – ou Wolverine contre Deadpool, je suis sûr que cette dispute entre Ryan et Hugh a lieu au moment où nous parlons – sont incroyables », a déclaré le cinéaste. « Ça va être le choc… l’univers Marvel est sur le point de subir un choc et cela va les ramener à la vie… Je pense que Ryan Reynolds et Hugh Jackman sont sur le point de sauver tout l’univers Marvel. »

Alors que l’intrigue du troisième film Deadpool reste secrète, le film mettra en vedette Hugh Jackman alors qu’il reprendra son rôle emblématique de X-Men en tant que Logan / Wolverine.

Le casting confirmé de Deadpool 3 contient également Emma Corrin, Leslie Uggams (Blind Al), Karan Soni (Dopinder), Morena Baccarin (Vanessa), Rob Delaney (Peter), Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead), Shioli Kutsuna (Yukio), et Stefan Kapičić (Colossus).

Notez aussi que Jennifer Garner est attendue de retour dans le rôle d’Elektra qu’elle a joué il y a 20 ans dans les films Daredevil et Elektra.

Réalisé par Shawn Levy, Deadpool 3 est prévu pour une sortie en 24 juillet 2024.

Source : BroBible / Crédit ©Marvel Studios/DR