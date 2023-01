Jeremy Renner : L’acteur de Hawkeye en condition critique mais stable après un accident

L’acteur de Hawkeye Jeremy Renner est dans un état critique mais stable après un accident lié aux conditions météorologiques.

Jeremy Renner, star de Hawkeye, aurait été hospitalisé à Reno dans le Nevada, le 1er janvier après avoir été victime d’un accident de déneigement, selon un nouveau rapport de Deadline.

Une déclaration des représentants de l’acteur indique que Renner est dans « un état critique mais stable avec des blessures subies après avoir un accident lié aux conditions météorologiques alors qu’il déneigeait plus tôt dans la journée ».

Il n’y a aucun mot sur l’état de santé actuel de l’acteur, si ce n’est que ses représentants disent « sa famille est avec lui et il reçoit d’excellents soins ».

Renner est largement connu pour son rôle de Hawkeye dans l’univers cinématographique Marvel, apparaissant dans plusieurs films et jouant dans sa propre série solo sur Disney+ qui est sortie en novembre 2021.

Son autre rôle majeur qu’il tient actuellement est dans la série Mayor of Kingstown, dont la saison 2 démarre sur Paramount+ dans deux semaines, le 15 janvier prochain.

Renner a été une nommé pour l’Oscar du meilleur acteur en 2010 pour Démineurs et a décroché une autre nomination pour l’Oscar du second rôle l’année suivante pour The Town.

Source : Deadline / Crédit ©Disney