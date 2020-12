The Batman : Le tournage est presque fini après plusieurs retards

Après plusieurs retards dus au COVID-19, le tournage de The Batman est presque terminé.

Après des mois de démarrage et d’arrêt, il semble que Matt Reeves se prépare enfin à terminer la photographie principale sur The Batman. Le film en était aux premiers stades de tournage lorsque la crise mondiale de coronavirus y a mis un terme, comme toutes les autres productions majeures qui se déroulaient au début du mois de mars.

L’acteur Jay Lycurgo a confirmé que The Batman terminait la production ce week-end. Lycurgo peut être vu dans la bande-annonce de The Batman, le visage maquillé en crâne et en pleur. « Batman est dans la boite pour le voyou qui pleure », dit Lycurgo dans la légende de l’image postée sur Instagram.

Il n’a fourni aucune autre information dans son message sur les réseaux sociaux. Le réalisateur Matt Reeves est assez silencieux sur les réseaux sociaux depuis le mois de septembre, date à laquelle la production a repris.

Alors que The Batman se prépare à terminer la production, il faudra encore un certain temps avant que les fans de DC puissent voir le film. Initialement programmé pour une sortie en octobre 2021, le film tant attendu sera désormais en salles en mars 2022. Cela devrait donner à Matt Reeves suffisamment de temps pour peaufiner le film tout en travaillant sur la série préquelle de HBO Max qui est à la recherche d’un nouveau showrunner après le départ de Terrence Winter.

Robert Pattinson joue le rôle titre, Colin Farrell sera le méchant iconique Pingouin, Andy Serkis sera le fidèle majordome de Bruce Wayne, Alfred Pennyworth, Paul Dano sera Riddler et Zoe Kravitz incarnera Catwoman.

Notez aussi que John Turturro sera Carmine Falcone, Jeffrey Wright incarnera le Commissaire Gordon et Peter Sarsgaard sera aussi dans le film dans un rôle inconnu.

Réalisé par Matt Reeves, The Batman est prévu dans les salles de cinéma pour mars 2022.

Source : Movieweb / Crédit ©Warner Bros