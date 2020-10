Batwoman saison 2 : Un acteur de Gotham pour jouer Victor Zsasz

Alex Morf, vu dans Gotham, rejoint la saison 2 de Batwoman dans le rôle de Victor Zsasz.

L’acteur Alex Morf retourne dans le monde de Batman. Vu dans quelques épisodes de la série Gotham dans le rôle de Sykes, il sera cette fois-ci Victor Zsasz dans la série Batwoman. Selon la description officielle du personnage, Zsasz est « un tueur à gages charismatique et talentueux avec une énergie élevée et imprévisible. Il scarifie fièrement sa peau pour marquer chaque victime qu’il tue. »

Ce n’est pas la première fois que Zsasz passe des pages des comics à l’écran. Plus récemment, Chris Messina l’a incarné dans Birds of Prey. Avant cela, on pu voir Anthony Carrigan le jouer dans Gotham et Tim Booth dans Batman Begins en 2005.

Lorsque Batwoman reviendra pour sa deuxième saison, elle aura une nouvelle actrice en lead, Javicia Leslie, dont le personnage Ryan Wilder reprendra la relève après la disparition de Kate Kane et le départ de Ruby Rose de la série. En plus de cela, Shivani Ghai (Dominion) reviendra sous le nom de Safiyah Sohail, une figure dangereuse du passé d’Alice (Rachel Skarsten).

Morf a également joué dans les séries Mindhunter, Manifest et Daredevil.

Source : EW / Crédit ©DR