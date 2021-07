Loki : L’épisode 4 met-il en place Moon Knight et/ou Blade ? (Spoilers)

Une réplique de Mobius dans la série Loki laisse entendre que Marvel met en place la série Moon Knight ou le film Blade. Spoilers.

L’épisode 4 de Loki était plein de surprises et révélations qui pourraient bien faire écho au reste de l’univers Marvel sur le petit et le grand écran. Et parfois, dans les répliques, ces phrases qui semblent anodines, pourraient cacher des choses importantes.

En reconnaissant à quel point il est difficile de traiter avec les deux Lokis, Mobius M. Mobius (Owen Wilson) a fait remarquer à la chasseuse B-15 (Wunmi Mosaku) : « On a amené ici des Kree, des Titans, des Vampires… Pourquoi les deux demi-dieux orphelins nous enquiquinent ? »

On sait que le Kree sont la race extraterrestre dans Captain Marvel et Les Gardiens de la Galaxie, et les Titans sont la race extraterrestre à laquelle Thanos faisait partie, mais la mention des vampires est nouvelle dans le MCU. Certains fans de Marvel ont déjà émis l’hypothèse que la réplique pourrait être mise en place pour le film Blade, car le chasseur titulaire est un tueur de vampires.

Mais il est également possible que cela fasse allusion à une autre propriété à venir – Moon Knight. Quoi qu’il en soit, cette réplique confirme l’existence des vampires dans le MCU.

On ignore encore beaucoup de choses sur la prochaine série Moon Knight, mais des années de rumeurs suggèrent que l’action-aventure pourrait mettre en vedette Dracula. Quand Ethan Hawke a été choisi pour jouer un rôle mystérieux dans la série, Dracula était une suggestion assez populaire parmi les fans.

Etant donné à quel point les vampires sont populaires à la télé et au cinéma, cela n’est pas surprenant que Marvel veulent croquer une part de ce gâteau de la pop culture.

La série Moon Knight se prépare et arrivera plus tard sur Disney+, en attendant, Loki, c’est chaque mercredi sur la plateforme.

