Moon Knight : Ethan Hawke sera le méchant dans la série Marvel Disney+

Ethan Hawke rejoint la série Marvel Disney+ Moon Knight dans le rôle du méchant.

Moon Knight a trouvé son méchant. Le nommé quatre fois aux Oscars Ethan Hawke, rejoint la série de Marvel sur Disney+ dans un rôle pour le moment non spécifié mais selon The Hollywood Reporter, il jouerait le méchant principal. Il affronterait ainsi Oscar Isaac qui est toujours en discussion pour le rôle titre.

Moon Knight suit Marc Spector, un ancien mercenaire devenu justicier qui souffre de trouble dissociatif de l’identité. Il obtient des superpouvoirs après être devenu un conduit pour un dieu égyptien de la lune.

Moon Knight est l’un d’une douzaine de nouveaux projets que Marvel Studios a en préparation pour Disney +, se concentrant sur les nouveaux héros et les visages familiers des films MCU du grand écran. WandaVision, la première série de ce genre de Marvel, a fait ses débuts vendredi, tandis que 2021 verra également la sortie de The Falcon and The Winter Soldier, Loki, What If …?, Ms.Marvel et Hawkeye.

Jeremy Slater (The Umbrella Academy) écrit la série Moon Knight avec Mohamed Diab, Justin Benson et Aaron Moorhead est à la réalisation.

Avant de voir Ethan Hawke en méchant dans l’univers Marvel, il est à voir dans la mini-série The Good Lord Bird qu’il a co-créé dans laquelle il joue le personnage principal. Elle est disponible sur MyCanal.

Source : THR / Crédit ©Getty Images