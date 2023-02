Batgirl : « Ce film n’était pas diffusable» selon les nouveaux patrons de DC

James Gunn et Peter Safran maintiennent la décision de Warner Bros. Discovery et ne sortiront pas le film Batgirl.

Même sous la nouvelle direction, Batgirl restera enfermée dans la chambre forte de Warner Bros Discovery. Leslie Grace devait jouer le rôle de la justicière Barbara Gordon / Batgirl dans un film prévu pour HBO Max, mais l’année dernière, Warner Bros. a fait l’annonce choquante que le film était annulé, même si la production était presque terminée.

Lors d’un récent événement de presse, le nouveau coprésident de DC Studios, Peter Safran, a déclaré aux journalistes que l’annulation de Batgirl était la bonne décision et lui et le James Gunn maintenaient cette décision.

« Batgirl est un personnage que nous inclurons inévitablement dans notre histoire », a déclaré Safran aux journalistes, via Variety. « Sur le front de Batgirl … j’ai vu le film, et il y a beaucoup de gens incroyablement talentueux devant et derrière la caméra sur ce film. Mais ce film n’était pas diffusable et cela arrive parfois. Ce film n’était pas diffusable. Je pense en fait que [le président et chef de la direction de Warner Bros. Discovery David] Zaslav et l’équipe ont pris la décision très audacieuse et courageuse de l’annuler parce que cela aurait nui à DC. Cela aurait nui aux personnes impliquées. »

« Il n’aurait pas été en mesure de rivaliser sur le marché des salles; il a été conçu pour le petit écran. Donc, encore une fois, je pense que ce n’était pas une décision facile, mais ils ont pris la bonne décision en le mettant de côté. »

Safran a ajouté qu’il avait depuis parlé aux réalisateurs de Batgirl Adil El Arbi et Bilall Fallah et qu’il aimerait travailler avec eux à l’avenir.

Source : EW, Variety / Crédit ©Warner Bros