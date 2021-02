Justice League : Martian Manhunter prévient d’une guerre (image)

Zack Snyder partage une image de Cyborg avec un message de Martian Manhunter dans Justice League.

Cyborg est prêt au combat dans une nouvelle image de Justice League de Zack Snyder. La dernière image du film est également accompagnée d’un terrible avertissement de Martian Manhunter : « Il y a une guerre à venir ».

Il a été précédemment révélé que le personnage de Calvin Swanwick de Harry Lennix allait être exposé en tant que Martian Manhunter dans le film de 2017 mais ce n’est jamais arrivé puisqu’il été coupé du film. Il sera finalement de retour dans la nouvelle version et au un rôle crucial.

Quant à Cyborg, il devrait aussi avoir un rôle plus important dans cette version puisque Sntder a toujours dit qu’il avait plus de place dans son film original. Beaucoup de ses scènes avaient finalement été coupées au montage dans le film de Joss Whedon.

Zack Snyder était le réalisateur original de Justice League, puis s’est retiré du projet après une tragédie personnelle. Joss Whedon a repris le film et a tourné de nouvelles scènes pour la version sortie en 2017, qui a reçu un accueil négatif de la part des fans et des critiques.

Après une campagne massive de lobbying auprès des fans pour sortir le « Snyder Cut », WarnerMedia a décidé de financer la vision de Snyder et de retravailler le film en une série limitée de 4 heures pour HBO Max, à un coût rapporté jusqu’à 70 millions de dollars.

Zack Snyder’s Justice League verra Henry Cavill (Superman), Ben Affleck (Batman), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) et The Flash (Ezra Miller) s’associent pour sauver la planète de Steppenwolf, DeSaad et Darkseid.

Le Snyder Cut sortira le 18 mars 2021 sur HBO Max. Quant à la sortie française, rien n’est encore annoncée.

Crédit ©HBO Max/Warner Bros