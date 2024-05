Welcome to Derry : Bill Skarsgard reprend son rôle de Pennywise dans la préquelle de Ça

Bill Skarsgard reprend son rôle de Pennywise dans Welcome to Derry, la série préquelle de Ça.

Un visage familier va revenir terroriser les enfants de la ville de Derry. Bill Skarsgård devrait jouer et produire la série préquelle de Ça, Welcome To Derry (titre provisoire), en préparation pour la plateforme Max. Il reprendra le rôle de Pennywise qu’il tenait dans Ça et sa suite Ça Chapitre 2.

Skarsgård rejoint Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk et James Remar déjà annoncés au casting de la série.

Le réalisateur des deux films Andy Muschietti, la productrice Barbara Muschietti et le coproducteur de Chapitre 2 Jason Fuchs, ont développé ensemble l’adaptation télévisée du classique de l’horreur de Stephen King, ainsi que les autres producteurs des films, Roy Lee et Dan Lin. Andy Muschietti réalisera quatre épisodes de la série de neuf épisodes.

Situé dans l’univers de Ça, Welcome To Derry élargit la vision établie par le cinéaste Andy Muschietti dans les longs métrages, qui ont récolté au total 1,17 milliard de dollars dans le monde.

La série est issue d’une histoire d’Andy Muschietti, Barbara Muschietti et Fuchs basée sur le roman Ça de King.

Welcome to Derry sera disponible sur la plateforme Max, qui arrive en France le 11 juin.

Source : Deadline / Crédit ©Warner Bros