The Flash, Riverdale, Supergirl… : Dates de retour d’épisodes inédits de la CW

La CW annonce les dates de retour d’épisodes inédits de ses séries qui sont en hiatus à cause du coronavirus.

La CW continue d’ajuster sa grille des programmes après avoir interrompu la diffusion de plusieurs séries à cause de la pandémie de coronavirus. La chaîne a déjà annoncé que certaines séries reviendront plus tôt pour palier au manque d’inédits, mais de nouveaux épisodes des séries phares de la chaîne reviendront bientôt, dès la semaine prochaine.

Tout d’abord la saison 1 de Nancy Drew reviendra dès le 8 avril et la semaine suivante, Riverdale et Katy Keene seront de retour respectivement les 15 et 16 avril.

The Flash et Legends of Tomorrow seront quant a elles de retour le mardi 21 avril avec des épisodes tout frais, puis Supergirl et Batwoman suivront le dimanche 26 avril.

On notera que pour le moment, Supernatural n’a pas de date d retour. La série a encore 7 épisodes dans sa dernière saison mais tous n’ont pas encore été filmés. Il en est de même pour Legacies qui n’a pour le moment pas de date.

En raison de la pandémie de COVID-19, de nombreuses séries de Networks américains, comme le reste de l’industrie, ont arrêté leur production avant de terminer le tournage de leurs saisons actuelles.

Source : EW / Crédit ©CW