The Flash, In The Dark, Stargirl, Legacies : La CW remanie sa grille à cause du coronavirus

La CW remanie sa grille de printemps à cause de coronavirus et change les premières de In The Dark et Stargirl et raccourcie la saison 6 de The Flash.

Parce que la pandémie de coronavirus a poussé les productions à prendre des pauses, plusieurs séries se retrouvent avec des fins de saisons non-filmées. Comme le co-showronner l’a annoncé cette semaine, Supernatural est en hiatus indéfini. L’épisode 13 qui a été diffusé lundi est le dernier avant un moment et les 7 derniers seront diffusés à une date ultérieure.

Il en est de même pour Legacies qui s’arrête pour le moment avec l’épisode 16, le dernier inédit en date qui a été diffusé cette semaine. Pour palier au manque d’inédits imminents, la CW a décidé d’avancer le début de la saison 2 de In The Dark de plus d’un mois. La série devait lancer sa seconde saison le 28 mai, mais elle reviendra à partir du 16 avril après un nouvel épisode Katy Keene.

En plus de ça, Stargirl, la nouvelle série DC de la chaîne, a une nouvelle date. La série devait initialement dévoiler son premier épisode le 12 mai après un épisode inédit de The Flash puis à partir du 26 mai, elle aurait repris la place de The Flash, qui aurait fini sa saison la semaine précédente. Avec The Flash qui se retrouve avec une saison 6 raccourcie à cause de l’arrêt de sa production, Stargirl débutera le 19 mai, soit une semaine après le final de The Flash qui s’arrête le 12 mai.

Les productions des séries Supergirl, Batwoman, Nancy Drew et Charmed ont toutes été interrompues. Pour toutes les séries, à l’exception de Supernatural, le plan actuel prévoit que tous les épisodes filmés seront livrés et diffusés ce printemps, et la post-production devrait être terminée.

