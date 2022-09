American Horror Story saison 11 : Titre, affiches, date de lancement et casting confirmés

La saison 11 de American Horror Story a enfin un titre officiel et la date de lancement ainsi que le casting sont confirmés.

La nouvelle saison de American Horror Story a enfin titre. Après des mois de rumeur et de spéculation, la 11è édition de la série de Ryan Murphy s’intitule simplement American Horror Story : NYC. C’est la chaine FX qui a annoncé l’information ce jeudi.

Cette nouvelle saison arrivera dès le 19 octobre sur la chaine américaine avec deux épisodes pour son lancement. Quant à la description de la saison, tout est gardé secret pour l’instant, mais quelques affiches (piquantes) sont à découvrir.

Le casting comprendra un mélange de nouveaux et de favoris de retour, notamment : Zachary Quinto (saisons 1 et 2), Billie Lourd (saisons 7 à 10), Patti LuPone (saison 3), Leslie Grossman (saisons 7 à 10), Denis O’Hare (saisons 1, 3, 4, 5, 6, 10) et Isaac Powell (saison 10).

Sandra Bernhard (qui est apparue dans un épisode de la saison 8 de AHS ainsi que dans une autre série FX produite par Murphy, Pose ), Charlie Carver (qui a collaboré avec Murphy sur Ratched et The Boys in the Band de Netflix) et Joe Mantello (The Boys in the Band) qui sont des fréquents collaborateurs de Murphy seront de la partie.

Et parmi les nouveaux venus dans le Murphyverse, on compte Russell Tovey connu pour ses rôles dans le crossover de l’Arrowverse Crisis on Infinite Earths, Looking, Quantico, Being Human ou encore Years and Years et bien d’autres séries anglaises.

Quant à Sarah Paulson, la star qui est apparue dans toutes les saisons de l’anthologie (sauf la 9), elle a indiqué dans des interviews récentes qu’elle en aurait peut-être fini avec la franchise d’horreur – du moins pour le moment. En ce qui concerne Evan Peters, il devrait être absent cette année mais il est actuellement dans Monstre : L’Histoire de Jeffrey Dahmer.

