House of the Dragon saison 1 : Audience en hausse pour l’épisode 2

L‘audience de House of the Dragon s’envole encore plus haut pour le deuxième épisode.

House of the Dragon est un véritable succès pour HBO. Après un lancement record la semaine dernière, la série préquelle de Game of Thrones continue de séduire le public.

Le deuxième épisode a attiré 10,2 millions de téléspectateurs sur toutes les plateformes dimanche soir, a annoncé la chaîne ce lundi. Cela représente une augmentation de 2% par rapport au premier épisode du 21 août, qui elle-même a établi un record en tant que meilleur lancement de série de l’histoire de HBO.

Clairement, HBO a visé juste avec House of the Dragon puisque le public en redemande. HBO a également déclaré lundi que le premier épisode approche les 25 millions de téléspectateurs aux États-Unis après une semaine de disponibilité. Ce n’est donc pas surprenant que la série a déjà été renouvelée pour une deuxième saison.

Le démarrage fulgurant de House of the Dragon semble également stimuler l’audience de son prédécesseur : Game of Thrones a augmenté de 30 % la semaine dernière, marquant huit semaines consécutives de croissance et en faisant le titre n°2 sur HBO Max la semaine dernière.

Basée sur le livre Fire & Blood de George R.R. Martin, House of the Dragon se déroule environ 200 ans avant Game of Thrones et se concentre sur la Danse des Dragons, une guerre civile qui a éclaté au sein de la dynastie Targaryen.

Le casting comprend Milly Alcock, Paddy Considine, Emily Carey, Matt Smith, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno, Emma D’Arcy et Olivia Cooke.

Source : Deadline / Crédit ©HBO