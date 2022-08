House of the Dragon : 10 millions de téléspectateurs pour son lancement

Le premier épisode de House of the Dragon réunit presque 10 millions de téléspectateurs sur HBO et HBO Max.

Le public veut clairement plus d’histoires dans le monde de Game of Thrones. Sa préquelle House of the Dragon a attiré 9,986 millions de téléspectateurs sur les plateformes linéaires et HBO Max aux États-Unis dimanche. Il s’agit de la plus grande audience pour toute nouvelle série originale de l’histoire de la chaine payante.

La première a également marqué le plus grand lancement de série sur HBO Max aux États-Unis, en Amérique latine et dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), entraînant ce que HBO appelle un niveau sans précédent de flux simultanés sur la plateforme.

Ce lancement est aussi bien supérieur au lancement de Game of Thrones en 2011 de 350% en termes de téléspectateurs. Evidemment HBO Max n’existait pas, le streaming n’était pas aussi populaire et le grand public n‘était pas encore très familier avec le monde créé par George RR Martin. Sa popularité a grandi au fil des années et la série originale s’est terminée avec 19,3 millions de téléspectateurs sur HBO et ses anciennes plateformes HBO Go et HBO Now qui n’existent plus aujourd’hui.

Il y a aussi eu une résurgence de visionnage de Game of Thrones de 90% en aout sur HBO Max, histoire de se rafraichir la mémoire avant le lancement de House of the Dragon.

« C’était merveilleux de voir des millions de fans de Game of Thrones revenir avec nous à Westeros hier soir. House of the Dragon présente une distribution et une équipe incroyablement talentueuses qui se sont investies corps et âme dans la production, et nous sommes ravis de la réponse positive des téléspectateurs », a déclaré Casey Bloys, directeur du contenu de HBO et HBO Max. « Nous sommes impatients de partager avec le public ce que George [Martin], Ryan [Condal] et Miguel [Sapochik] leur réservent d’autre cette saison. »

La première de House of the Dragon a également été un succès sur les réseaux sociaux, où les fans ont célébré en nombre le retour à Westeros. Le jour de la première, House of the Dragon était le sujet le plus tendance sur Twitter, se classant n°1 pendant 14 heures d’affilée et n°1 sur Google Trends.

En France, House of the Dragon est à voir sur OCS.

Source : Deadline / Crédit ©HBO