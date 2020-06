Ozark saison 4 : Une saison finale en grande pompes pour la série

La saison 4 d’Ozark sera officiellement la saison finale de la série de Netflix.

C’est des séries cultes de Netflix, considérée comme la petite-sœur ou cousine de la célèbre Breaking Bad. Ozark, qui entamera prochainement sa saison 4, se terminera avec cette dernière.

L’annonce a été faite ce 30 juin 2020, accompagnée par d’autres annonces de la production, notamment vis-à-vis de son nombre d’épisodes. Avec des saisons regroupant traditionnellement 10 épisodes, la saison finale d’Ozark en comptera 14 et sera divisée en deux parties de 7 épisodes.

Jason Bateman, acteur et producteur exécutif d’Ozark tease cette saison finale comme étant une saison très forte : « Une saison rallongée veut dire aussi des problèmes à rallonge pour Byrdes. ».

Chris Mundy, le producteur exécutif de la série est heureux d’avoir le temps d’offrir une fin digne de ce nom pour sa série : « Nous sommes vraiment contents que Netflix reconnaisse l’importance de nous offrir plus de temps pour finir correctement la saga de Byrdes. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de la faire de la manière la plus satisfaisante possible. » a déclaré ce dernier dans un communiqué.

Ozark, c’est au départ l’histoire de Marty, conseiller financier à Chicago, qui blanchit discrètement de l’argent pour le compte d’un baron de la drogue. Lorsque son partenaire le trahit, il doit rapidement déménager avec sa famille aux monts Ozarks. Sur place, il se retrouve malgré lui opposé à un dealer local dont il concurrence dangereusement le business, ainsi qu’à un clan de petits voyous, dirigé par une jeune fille de 19 ans, qui cherche à lui soutirer de l’argent…

La saison finale en deux partie d’Ozark sera diffusée en 2021 sur Netflix.

Crédit photo : ©Netflix / Source : TVLine