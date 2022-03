House of the Dragon : Enfin une date de diffusion pour la préquelle de Game of Thrones

La série préquelle Game of Thrones a enfin une date de sortie calée pour l’été 2022 et diffusée en simultanée sur OCS en France

Si les yeux et écailles de dragon vous avait manqué, et bien l’annonce de HBO et OCS va vous faire plaisir avec l’annonce de la date de diffusion de la série préquelle de Game of Thrones.

Si jusqu’ici on savait qu’elle était prévue pour le milieu d’année 2022, la série fera ses début officiellement sur la chaine américaine le 21 août prochain, avec une diffusion simultanée à 3h du matin en France, comme le veut la tradition Game of Thrones.

Accompagné de cette annonce, un poster officiel de la série, avec en son centre un œuf de dragon gardé par les yeux menaçant d’un dragon en arrière-plan.

House of The Dragon, dès le 22 août en simultané US à 3h du matin. pic.twitter.com/zUExi3odnf — OCS (@OCSTV) March 30, 2022

Pour ceux qui n’ont pas tout suivi, House of the Dragon se déroule 200 ans avant la série originale Game of Thrones et suivra les ancêtres de Daenerys alors que la maison Targaryen entame sa chute historique.

George R.R. Martin, l’auteur des livres qui ont inspirés Game of Thrones et Ryan J. Condal (Colony) ont créé la préquelle; Miguel Sapochnik, qui a réalisé certains des plus grands épisodes de Game of Thrones sera co-showrunner avec Condal.

Crédit photo ©HBO