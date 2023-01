Doctor Who : Le plus gros budget de Disney a aidé au retour de Russell T. Davies

Russell T. Davies, le showrunner de Doctor Who dit que le gros budget de Disney l’a aidé à revenir à la franchise.

Treize ans après avoir quitter Doctor Who en tant que Showrunner, Russell T. Davies fait son retour dans l’univers culte qu’il a aidé à relancer en 2005. Dans le passé, la série a toujours était très serrée niveau budget, une chose qui n’a pas aider la série qui s’est repliée sur plus de dialogues et moins d’action spatio-temporelle.

Maintenant, il semble que ces problèmes pourraient être résolus par le retour de Davies, qui a récemment expliqué que l’une des choses qui l’ont ramené à la série était la récente implication de Disney et le budget supplémentaire qui l’accompagne. Cependant, il a rapidement rejeté les rumeurs que la série disposait d’un méga-budget.

Récemment, Disney a investi dans la série et Disney+ sera le diffuseur exclusif de la série dans le monde en dehors du Royaume-Uni et de l’Irlande.

Dans une interview à GQ, le producteur explique : « Je veux dire, n’importe quel morceau de télévision coûte des millions. Nous n’avons pas le droit de parler de budget, et nous ne sommes pas au niveau de Star Wars ou Star Trek, mais c’est plus que ce que j’ai jamais eu à faire, » dit-il.

Il ajoute : « Honnêtement, lisez ma chronique dans le magazine Doctor Who, comme [la productrice exécutive] Jane [Tranter] a essayé de le dire très clairement, ce n’est pas dix millions par épisode. Ce n’est absolument pas le cas. J’aimerais que ce soit le cas, cela me faciliterait la vie. Mais nous sommes très intelligents pour dépenser de l’argent, je pense que Doctor Who a appris plus de trucs au fil des ans que d’autres séries, peut-être. »

Lorsqu’on lui a demandé si le budget plus important avait provoqué son retour, il a ajouté : « … c’est l’une des raisons pour lesquelles je suis revenu — vous pouvez raconter des histoires à plus grande échelle. C’est toujours les mêmes vieux problèmes, je dois encore couper des scènes parce que c’est trop cher, et je dois encore réduire le nombre de monstres, et des choses comme ça, mais mon imagination se sent plus libre, beaucoup plus libre, en fait. C’est juste un plaisir d’écrire de toute façon. J’en suis vraiment fier. Oh mon dieu, il y a des épisodes forts à venir. »

A l’occasion du 60e anniversaire de la franchise, David Tennant revient pour reprendre le rôle principal en tant que 14e Docteur. Il sera présent dans trois épisodes spéciaux avant que Ncuti Gatwa (Sex Education) prenne ensuite le relais. Et Davies n’a que des choses positives à dire à son sujet en plus du plaisir de retrouver David Tennant et Catherine Tate.

« Hier soir, nous avons eu la première lecture de Ncuti. Il est tellement incroyablement époustouflant. J’ai hâte que vous le voyiez. Il donne des frissons. Il est beau. Absolument magnifique, dans tous les sens. Donc, très excité. Mais le fait que David et Catherine fassent également trois heures est une joie supplémentaire. »

Doctor Who revient à l’automne pour les épisodes spéciaux des 60 ans.

Source : GQ / Crédit ©BBC/DR