The Boys Mexico : Série spin-off annoncée produite par Diego Luna et Gael García Bernal

La série spin-off The Boys : Mexico est en préparation chez Amazon par le scénariste de Blue Beetle Gareth Dunnet-Alcocer, Diego Luna et Gael García Bernal.

L’univers de The Boys continue de s’agrandir avec The Boys Mexico, une nouvelle série dérivée de la série d’Amazon par le scénariste du film Blue Beetle Gareth Dunnet-Alcocer. Selon Deadline les acteurs amis de longue date et collaborateurs Diego Luna et Gael García Bernal devraient en être les producteurs exécutifs et envisageraient de jouer des rôles, même si aucun des deux ne serait un rôle majeur.

Pour le moment, aucun détail de l’histoire n’a été dévoilé.

Toujours selon Deadline, la production serait actuellement en cours de recherche d’un co-showrunner pour rejoindre le créateur, scénariste et producteur exécutif Dunnet-Alcocer, qui travaille actuellement sur le scénario.

L’équipe derrière The Boys Mexico, qui sera tourné dans ce pays d’Amérique latine, travaille sur les budgets de la nouvelle série et n’a pas encore commencé le casting, ont indiqué des sources.

La ramification mexicaine provient des principaux créatifs derrière les autres séries de la franchise The Boys, le développeur du vaisseau mère Eric Kripke et sa société Kripke Enterprises, Point Grey Pictures de Seth Rogen et Evan Goldberg, Original Film de Neil H. Moritz, Sony Pictures Television et Amazon MGM Studios. Loreli Alba pour Point Grey.

Suite au succès retentissant de The Boys, qui se dirige vers la saison 4, deux séries dérivées ont été publiées en 2023 : la série animée The Boys Presents: Diabolical, qui a été dévoilée en mars, et la série dérivée universitaire Gen V, qui a récemment conclu sa première saison et a été renouvelée pour une saison 2.

