The Crown saison 4 : Gillian Anderson se transforme en Margaret Thatcher (bande-annonce)

Découvrez la transformation de Gillian Anderson en Margaret Thatcher dans la nouvelle bande-annonce de The Crown.

Après un teaser qui était grandement centré sur le « conte de fées » de Lady Diana, une nouvelle bande-annonce plus complète se dévoile pour The Crown et elle se penche cette fois-ci un peu plus sur la politique du pays avec un premier aperçu en action de Gillian Anderson dans la peau de Margaret Thatcher.

La première vidéo est en version française. Pour avoir un meilleur aperçu du travail de voix et d‘accent de l’actrice, vous pouvez voir la bande-annonce en VO plus bas.

La bande-annonce donne également un aperçu du Prince Charles et de sa rencontre avec la future Princesse Diana qui sera bientôt en prise avec la presse. La famille royale pense que si la jeune femme finira par « abandonner son combat et elle pliera » autrement « elle se brisera. »

Dans la saison 4, alors que la nation commence à ressentir l’impact des politiques de division introduites par Margaret Thatcher (Gillian Anderson), première femme à la tête du gouvernement britannique, des tensions apparaissent entre elle et la Reine. Cette situation s’aggrave lorsque Thatcher mène le pays à la guerre des Malouines, générant un conflit au sein du Commonwealth.

Tandis que la romance de Charles avec la jeune Lady Diana Spencer (Emma Corrin) offre une histoire digne d’un conte de fée nécessaire pour unir le peuple britannique, la Famille royale, elle, est de plus en plus divisée derrière les portes de Buckingham.

The Crown revient le 15 novembre sur Netflix.

The Crown saison 4 – Bande-annonce officielle VF

The Crown saison 4 – Bande-annonce officielle VO

Crédit ©Netflix