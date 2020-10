The Crown saison 4 : La princesse Diana entre en scène (teaser)

Découvrez le nouveau teaser pour la saison 4 de The Crown, centré sur la future princesse Diana.

A un mois de la diffusion de la saison 4, Netflix a enfin dévoilé une bande-annonce complète pour The Crown qui fera un bond dans les années 80 avec l’arrivée de la future princesse Diana. On peut notamment voir la jeune femme rencontrer la reine et commencer son parcours dans la royauté.

Le teaser se concentre surtout avant le mariage de Charles et Diana, quand tout paraissait alors comme un conte de fée, sauf que tout n’est jamais vraiment rose dans les coulisses de la couronne d’Angleterre.

Dans la saison 4, les années 70 touchent à leur fin, la Reine Elizabeth (Olivia Colman) et sa famille ont à cœur d’assurer leur succession en trouvant une épouse appropriée au Prince Charles (Josh O’Connor), toujours célibataire à 30 ans.

Si la romance de Charles avec la jeune Lady Diana Spencer (Emma Corrin), digne d’un conte de fée, semble unir le peuple britannique, derrière les portes de Buckingham, elle crée la division au sein de la famille royale.

The Crown revient le 15 novembre sur Netflix.

The Crown saison 4 – Teaser