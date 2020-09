The Three-Body Problem : Prochaine série des créateurs de Game of Thrones

David Benioff et Dan Weiss, les créateurs de Game of Thrones préparent leur première série Netflix, The Three-Body Problem.

David Benioff et Dan Weiss, les créateurs de Game of Thrones, se préparent à adapter une autre série de romans : The Three-Body Problem. Ils s’attaquent ainsi à leur première série pour Netflix qui sera de la science-fiction.

Le duo fait équipe avec le scénariste-producteur Alexander Woo (True Blood) pour s’attaquer à la trilogie The Three-Body Problem de Liu Cixin, qui décrit le premier contact de l’humanité avec une civilisation extraterrestre. Le premier livre de la saga a été publié avec un succès considérable en Chine en 2008.

« La trilogie de Liu Cixin est la série de science-fiction la plus ambitieuse que nous ayons lue, emmenant les lecteurs dans un voyage des années 1960 à la fin des temps, de la vie sur notre petite planète bleue aux franges lointaines de l’univers », ont déclaré Benioff et Weiss dans un communiqué. « Nous sommes impatients de passer les prochaines années de notre vie à donner vie à ça pour le public du monde entier. »

L’auteur Liu Cixin et le traducteur de la version en anglais Ken Liu seront producteurs consultants sur la série. Parmi les nombreux producteurs exécutifs du projet figurent des noms familier s: le scénariste-réalisateur Rian Johnson (Star Wars : Les derniers Jedi), Bernadette Caulfield (Game of Thrones), l’acteur-producteur Brad Pitt via sa société de production Plan B Entertainment et l’actrice Rosamund Pike (Gone Girl) via sa société Primitive Streak.

Cette série est le premier gros projet du duo dans le cadre de leur contrat faramineux qu’ils ont signé avec Netflix. Ils sont également producteurs de The Chair, une série à venir avec Sandra Oh (Grey’s Anatomy, Killing Eve).

