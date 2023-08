The Idol : HBO annule officiellement la série controversée

La série controversée The Idol avec The Weeknd et Lily Rose Depp est officiellement annulée après une saison.

Ce n’est une surprise pour personne. Après une courte saison de 5 épisodes, la série de HBO The Idol, avec Abel « The Weeknd » Tesfaye et Lily Rose Depp ne reviendra pas pour une seconde saison.

« The Idol était l’un des programmes originaux les plus provocateurs de HBO, et nous sommes ravis de la forte réaction du public », a déclaré un porte-parole de HBO à EW. « Après mûre réflexion, HBO ainsi que les créateurs et producteurs ont décidé de ne pas aller de l’avant avec une deuxième saison. Nous sommes reconnaissants envers les créateurs, les acteurs et l’équipe pour leur travail incroyable. »

Même si des discussions étaient en cours sur une potentielle deuxième saison, aucun projet d’arcs multi-saisons n’était prévu et aucune décision n’a été prise jusqu’à très récemment. Selon HBO, The Idol s’est classée parmi les meilleures séries estivales de Max, le premier épisode ayant attiré plus de 7 millions de téléspectateurs.

Co-créé par Tesfaye, Reza Fahim et le créateur de Euphoria, Sam Levinson, le drame de HBO a été diffusé en juin au milieu de controverses très médiatisées sur la façon dont la série a été remaniée après que la réalisatrice Amy Seimetz (The Girlfriend Experience) ait quitté le projet.

Mettant en vedette Depp dans le rôle de la pop star troublée Jocelyn et Tesfaye dans le rôle du pseudo gourou Tedros, la série a fait les gros titres lorsque Rolling Stone a publié un exposé détaillant les affirmations selon lesquelles la production était devenue un « b*rdel » sous Levinson en raison de retards de production, de réécritures et de reshoots, avec 13 membres de la distribution et de l’équipe qualifiant la nouvelle direction créative de Levinson de dérangeante, citant certaines scènes qui se dérouleraient comme des « fantasmes de viol » et du « porno de torture ».

La saison de cinq épisodes s’est terminée sur un rebondissement, puisque Jocelyn a clairement fait comprendre à Tedros dans les derniers instants du final qu’elle avait toujours eu une longueur d’avance sur lui et qu’elle prenait le contrôle de leur dynamique abusive en annonçant publiquement qu’il était l’amour de sa vie au début de sa tournée.

The Idol avait un bon potentiel de départ quand la série était entre les mains d’Amy Seimetz et on aurait aimé voir sa vision (jugée apparemment « trop féminine » par Tesfaye) au lieu de ce qui nous a été servi par Levinson.

En France, The Idol a été diffusée sur Prime Video.

Source : EW / Crédit ©HBO