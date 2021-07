Doctor Who saison 13 : Départs de Jodie Whittaker et Chris Chibnall confirmés

La BBC confirme les départs de Jodie Whittaker et Chris Chibnall de Doctor Who à l’issue de la saison 13 et trois épisodes spéciaux..

Ce n’était pas un secret très bien gardé, mais il est désormais officiel. Il se murmure depuis un certain temps que la saison 13 sera la dernière pour la comédienne Jodie Whittaker et le showrunner Chris Chibnall.

Le duo en charge du Tardis depuis 2017 quittera ainsi la franchise de science-fiction emblématique de BBC Studios l’année prochaine. Avant de s’en aller, ils apporteront aux fans la saison 13 cet automne et trois longs métrages spéciaux en 2022, dont le dernier marquera la fin du treizième Docteur.

Whittaker restera dans les mémoires comme la première femme à jouer le Time Lord, apportant une nouvelle fraicheur au rôle. Son départ a longtemps été spéculé et s’inscrit dans la lignée de ses prédécesseurs, David Tennant, Matt Smith et Peter Capaldi, qui ont également incarné le personnage phare pendant trois saisons avant de passer le relais.

Chris Chibnall avait repris l’écriture de la série après le départ de Steven Moffat qui fut showrunner pendant 4 ans ayant lui-même succédé à Russell T. Davies, qui avait relancé la franchise en 2005.

« Mon cœur est tellement plein d’amour pour cette série, pour l’équipe qui la fait, pour les fans qui la regardent et pour ce qu’elle a apporté à ma vie », a déclaré Whittaker. « Je ne remercierai jamais assez Chris de m’avoir confié ses histoires incroyables. Nous savions que nous voulions surfer cette vague côte à côte, et passer le relais ensemble. Nous voici donc à quelques semaines de terminer le meilleur travail que je n’ai jamais eu. »

Chibnall, qui s’en va aux côtés du producteur exécutif Matt Strevens, a ajouté : « Jodie et moi avons conclu un pacte « trois saisons et on s’en va” au début de cette unique opportunité dans une vie. Alors maintenant, notre travail est terminé et nous rendons les clés du Tardis. Le magnifique et emblématique Docteur de Jodie a dépassé toutes nos attentes. »

Le premier des 3 épisodes spéciaux de l’année prochaine sera diffusé le jour de l’An, puis le deuxième épisode arrivera au printemps. Le dernier tour de Whittaker dans le Tardis sera diffusé à l’automne 2022 et fera partie des célébrations du centenaire de la BBC.

Quant à son ou sa remplaçante dans le rôle principal, on ne sait toujours pas qui prendra le relais. Une rumeur annonçait Olly Alexander, mais l’information a été niée.

Source : Deadline / Crédit ©BBC