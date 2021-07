Doctor Who saison 13 : Un acteur de Game of Thrones rejoint la série (Teaser Comic Con)

Un premier teaser trailer pour la saison 13 de Doctor Who dévoile l’arrivée d’un acteur de Game of Thrones. Et infos du Comic Con.

Comme chaque année, la série Doctor Who était présente au Comic Con de San Diego pour présenter ce qui la suite des aventures du Docteur réserve à ses téléspectateurs. Un teaser pour la prochaine saison de la série culte britannique a été présenté durant le panel virtuel de Doctor Who au Comic-Con de dimanche.

La bande-annonce présente les vétérans de Doctor Who Jodie Whittaker et Mandip Gill, ainsi que le nouveau membre de la distribution John Bishop. On découvre également que Jacob Anderson a rejoint la série en tant que guest star récurrente dans le rôle d’un personnage nommé Vinder. Anderson est surtout connu pour son rôle de Grey Worm ( ou Ver Gris en français) dans Game of Thrones, mais a déjà travaillé avec Whittaker et le showrunner de Doctor Who Chris Chibnall dans la série Broadchurch.

Au cours du panel, Chibnall a annoncé que la nouvelle saison comportera une histoire globale au lieu d’une histoire différente par épisode. Ce sera beaucoup plus feuilletonnant que d’habitude « La grande chose que nous allons faire cette année, c’est qu’il s’agit d’une seule histoire », a déclaré Chibnall. « Donc, chaque épisode est un chapitre d’une histoire plus vaste. Nous avons donc changé la forme de la série pour cette année. »

Si pour le moment il n’y a pas de date précise pour le retour de la série, la modératrice du panel Melanie McFarland, a confirmé que la nouvelle saison de Doctor Who sera diffusée plus tard cette année sur la BBC et BBC America.

Doctor Who saison 13 – Teaser Trailer