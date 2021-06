Doctor Who : Olly Alexander en nouveau Docteur ? Son manager répond

La manager d’Olly Alexander répond à la rumeur qui annonce le chanteur de Years & Years comme prochain Docteur dans Doctor Who.

Depuis un certain temps, une rumeur annonce que Jodie Whittaker serait sur le départ de Doctor Who. Pour le moment, rien n’est officiel, mais on sait qu’elle sera présente dans la prochaine saison à venir. Cependant, il semble que le nom d’Olly Alexander circule pour la remplacer.

Selon The Sun (source à prendre avec des pincettes) Alexander serait premier sur la liste de la BBC pour reprendre le rôle culte du Docteur mais la chaine n’a pas commenté cette rumeur.

La manager d’Olly, Martha Kinn, s’est rendue sur Instagram dimanche après-midi pour démentir la rumeur à propos de Doctor Who. Via son Instagram Story, elle déclare : « Même si Olly est souvent contacté par les Cybermen. J’ai bien peur de devoir exterminer cette spéculation. Aussi agréable que ce soit de voir l’intérêt pour cette histoire se régénérer. Ce n’est tout simplement pas vrai. Aussi étrange que cela puisse paraître, Olly se concentre sur sa musique pour le moment. »

Alexander est connu pour être le leader du groupe Years & Years (il est désormais en solo mais toujours sous le nom du groupe). Mais Alexander est aussi acteur puisqu’il fut récemment le personnage principal de la mini série It’s a Sin de Russel T. Davies (celui a qui on doit le retour de Doctor Who en 2005) qui revient sur les années Sida au Royaume Uni. Il a également joué dans Skins, Penny Dreadful et The Riot Club.

Fait intéressant, le personnage d’Olly dans It’s A Sin, Ritchie Tozer qui est acteur, est apparu dans un épisode fictif de Doctor Who dans l’épisode 4. Ce fut un joli clin d’oeil de la part de Russell T. Davies.

Si Alexander devient le 14ème Docteur, il serait le premier acteur ouvertement gay à jouer le rôle.

Whittaker est le 13e Docteur, et si elle quitte la série à la fin de la saison prochaine, elle suivrait David Tennant, Matt Smith et Peter Capaldi en tant que stars de Doctor Who qui ont quitté la série après trois saisons chacune.

Pour le moment, la BBC reste sans commentaire. Affaire à suivre.

Source : The Sun/Huffington Post / Crédit ©DR