Emmy Awards 2020 : Netflix décroche plus de nominations que HBO

HBO est détrôné par Netflix en termes de nominations aux Emmy Awards 2020.

Hier, les nominations des Emmy Awards 2020 sont tombées et HBO, qui d’ordinaire domine le nombre total de nominations, a été détrôné par Netflix.

En effet, la plateforme de streaming a décroché un total de 160 nominations contre 108 pour HBO. L’année dernière. Netflix avait reçu 118 nomination et HBO était en tête avec 137 citations.

C’est entre autre grâce à des séries comme Ozark, The Crown, Hollywood et Stranger Things ainsi que l’émission Queer Eye, que Netflix réussit à atteindre ce nombre impressionnant de 160 nominations. HBO se console tout de même grâce à Watchmen qui est la série la plus nommée avec 26 citations.

Avec Game of Thrones terminée, HBO doit se rabattre sur d’autres programmes. Clairement, même si elle décroche quelques nominations, la série Westworld n’est pas l’héritière qu’on pensait qu’elle serait. Cependant, Succession remplit le vide de la série médiévale avec un total de 18 nominations.

Watchmen est une mini-série, ce qui signifie que sa domination ne sera pas répliquée l’année prochaine. Succession est le meilleur espoir pour HBO dans les années à venir, à moins que la prochaine série préquelle de Game of Thrones ne fasse des miracles quand elle sera diffusée.

Les 72ème Emmy Awards auront lieu le 20 septembre prochain.

Crédit ©HBO et Netflx