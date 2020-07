Game of Thrones : Les castings de la préquelle sur les Targaryen commencent

Les castings de la série préquelle de Game of Thrones sur les Targaryen, House of the Dragon commencent chez HBO.

HBO a enfin lancé les castings pour la série House of the Dragon, préquelle de Game of Thrones. Le projet est basé sur Fire & Blood le livre de George R.R. Martin qui raconte l’histoire de la maison Targaryen se déroulant 300 ans avant les événements de Game of Thrones.

Ryan Condal (Colony) est le showrunner avec le réalisateur vétéran de la série-mère, Miguel Sapochnik qui a dirigé des épisodes tels que « La bataille des bâtards » et « The Winds of Winter « . Sapochnik réalisera également le pilote et des épisodes supplémentaires. HBO s’est engagé sur 10 épisodes de la série.

Pour le moment, il n’y a aucun détail officiel sur les personnages qui sont recherchés pour la série, mais en se basant sur le livre, on peut imaginer les rôles qui sont à caster. Néanmoins, le livre de Martin couvre 150 ans d’histoire, et on ne sait pas quelle période sera le focus de la série.

Cependant il est bien possible que la série se situe durant la Danse des Dragons, la guerre Civil des Targaryen qui a souvent été référencée dans Game of Thrones. C’est une période importante puisque cet événement a été très marquant pour Westeros.

Les personnages clés de ce moment inclus :

Le Roi Viserys I : Le cinquième roi targaryen bien-aimé dont le règne fut paisible et prospère jusqu’à sa mort.

La Princesse Rhaenyra Targaryen : L’héritière choisie du roi Viserys; une cavalière de dragon qui a grandi dans l’espoir de devenir la première reine au pouvoir de Westeros.

La Reine Alicent Hightower : La deuxième épouse ambitieuse de Viserys et la belle-mère de Rhaenyra, qui a eu trois enfants avec le roi.

Aegon II Targaryen : Le demi-frère cadet de la princesse Rhaenyra qui conteste la revendication du trône de Rhaenyra, déclenchant une guerre civile.

Notez que ces personnages ne sont que spéculation, il est possible qu’ils ne fassent pas du tout partie de la série. On attend d’avoir plus de renseignements sur les castings.

House of the Dragon remplace le projet de préquelle précédemment annoncé de HBO avec Naomi Watts, qui a filmé un pilote puis a été abandonné en 2019.

La série devrait être à l’antenne en 2022.

Source : EW / Crédit ©HBO