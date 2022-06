Superman & Lois saison 2 : Révélation sur la place de la série dans l’Arrowverse (Spoilers)

Le final de la saison 2 de Superman & Lois fait une révélation importante sur la place de la série dans l’Arrowverse. Spoilers.

Le final de la saison 2 de Superman & Lois a enfin expliqué la place de la série dans l’Arrowverse. Depuis son lancement en 2021, il était présumé que la série se déroulait sur Earth-Prime (la Terre Première) avec le reste de l’Arrowverse.

Alors que Tyler Hoechlin et Elizabeth Tulloch ont fait leur débuts dans Supergirl, qui se déroulait à l’origine sur la Terre-38, Crisis on Infinite Earths a fusionné toutes les séries sur la même Terre. Tout au long de la saison 1 de Superman & Lois, il y a eu quasiment aucune allusion quant à sa place dans l’Arrowverse, à part des apparitions de John Diggle d’Arrow.

Alors que le manque de références ou de caméos de l’Arrowverse a été remis en question par les téléspectateurs, le showrunner de Superman & Lois, Todd Helbing, a promis que la fin de la saison 2 répondrait à ces questions. Helbing avait déclaré que la fin de la saison 2 de Superman & Lois expliquerait comment la série s’intègre dans l’Arrowverse.

Cependant, le dernier épisode de la deuxième saison de Superman & Lois a abouti à une conclusion différente. Malgré des preuves antérieures suggérant le contraire, Superman & Lois l’épisode intitulé « Waiting for Superman », a confirmé une fois pour toutes que la série ne se déroule pas sur Earth-Prime. C’est une toute autre Terre. La série Superman & Lois n’est donc pas connectée aux événements précédents qui impliquaient Lois et Clark auprès de Supergirl, Flash, Batwoman, les Légendes ou encore Green Arrow.

Cette confirmation s’est faite quand le Général Lane a dit à ses petits-fils Jonathan et Jordan. « Je travaille pour le DOD depuis longtemps. J’ai vu des choses que vous ne croiriez pas – des aperçus d’autres mondes et les ligues de super-héros qu’ils ont. Et même si nous n’avons que votre père sur cette planète, Dieu merci, car il est le meilleur de toutes les Terres. »

Todd Helbing s’explique

Dans une interview à TVLine, le showrunner Todd Helbing reconnaît : « Dès le premier jour, il y a eu des questions sur la façon dont nous étions connectés à l’Arrowverse. Si vous revenez au premier script envoyé à Warner Brothers et DC, il comportait de nombreuses références à d’autres héros comme Flash. Il y a eu des moments où nous tournions, et je pense que je l’ai déjà dit, mais il y avait une photo de Kara sur le bureau de Lois au Daily Planet. Tout cela a été lentement retiré, et plus nous faisions cela, plus cela devenait une boîte de Pandore pour le mentionner. »

Clairement, la décision de garder la série dans un univers séparé n’était pas celle du showrunner, c’est DC et Warner qui sont doucement en train de tuer l’Arrowverse. Cette révélation est une déception parce que les fans pensaient suivre des personnages qu’ils connaissaient déjà.

« DC et moi avons eu une conversation pendant la saison 1, et la décision [de garder Superman & Lois séparée] a été prise à ce moment-là, mais je n’ai pas pu la rendre publique avant la fin de cette saison », explique Helbing. « Donc, quand j’ai reçu toutes ces questions [lors d’interviews précédentes], je savais ce que nous faisions, mais je ne pouvais jamais en parler.»

Il ajoute : « C’est devenu un peu frustrant de ma part, mais je comprends parfaitement la position de DC. Donc, cela a mis fin à cela. J’ai dit dès le début que nous voulions apposer notre propre marque sur la propriété Superman. Ce n’était pas destiné à nous éloigner de l’Arrowverse, mais parce que beaucoup d’autres séries ne seront malheureusement plus diffusées, c’était la bonne chose à faire. »

Alors que ce Superman est conscient du multivers, comme établi dans l’épisode 7 de la saison 1, « nous devons y penser comme un Superman séparé, un doppelganger de celui qui était dans l’Arrowverse », dit Helbing. « Je comprends pourquoi tout le monde voulait les références, mais cela aurait semblé déplacé. »

Quant au John Diggle que nous avons vu à la fin du final de la saison 2, il n’est pas non plus le même Diggle qui a passé huit saisons dans Arrow. Ce n’est pas le Diggle que nous avons récemment vu dans The Flash prendre une décision cruciale pour son avenir concernant la bague de Green Lantern.

C’est donc une déception de découvrir que la série ne se déroule pas sur Earth-Prime, mais ce n’est pas si étonnant que ça parce que plus la série avançait, moins elle semblait connectée au reste. Au moins la série a enfin donné une réponse, même si ce n’est pas celle que les fans de l’Arrowverse espéraient.

Ne retenez ainsi pas votre souffle pour des crossovers dans un avenir proche avec The Flash. Cette époque semble bien révolue.

Superman & Lois revient l’année prochaine pour sa saison 3.

Source : TVLine / Crédit ©CW