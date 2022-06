The Flash saison 8 : Caméos surprises de Legends et Arrow qui résolvent des histoires (Spoilers)

Retour sur l’épisode 18 de la saison 8 de The Flash qui offre des caméos surprises de personnages de Legends of Tomorrow et Arrow. Spoilers et promo.

Le dernier épisode en date de The Flash était riche en caméos, en événements et en flashbacks sur d’autres séries de l’Arrowverse qui n’existent plus. La semaine dernière, un nouveau speedster a été introduit avec l’arrivée de Meena Dhawan, une scientifique des laboratoires Fast Track qui a travaillé sur sa propre vitesse artificielle. Cette semaine, Barry travaille avec le Dr Dhawan pour mieux contrôler ses pouvoirs, mais a une surprise étonnante lorsqu’il rencontre avec qui elle travaille.

L’aperçu précédemment publié pour l’épisode a révélé qu’elle travaille avec Eobard Thawne (Matt Letscher). Oui, cet Eobard Thawne, le visage original du personnage. On se demandait ainsi comment il pouvait être là quand sa version diabolique qui porte visage de Tom Cavanagh, est enfermée sans pouvoir dans la prison de haute sécurité d’ARGUS sur Lian Yu.

L’épisode s’ouvre sur une voix off de Meena alors qu’elle court à travers les bois et fait la course avec The Flash, mais perd rapidement le contrôle et zappe Flash avec son propre éclair. L’éclairage artificiel interagit étrangement avec les pouvoirs organiques de Barry. Meena, à court de vitesse, doit retourner au labo.

Pendant ce temps, Cécile est à la banque en train d’essayer de faire un dépôt lorsque des braqueurs entre dans les lieux. Elle essaie d’attraper son téléphone mais finit par être confrontée à un des criminels et est soudainement submergée par ses émotions au point qu’elle peut les voir et est capable de les détourner et de changer ses sentiments d’un geste de la main. De retour à STAR Labs, ils effectuent des tests et ses capacités d’empathie ont augmenté de 1000 %. Et alors que l’équipe se pose des questions sur ses nouvelles capacités, Cécile ressent que Barry s’inquiète pour Meena.

Barry sous le choc de revoir Eobard Thawne

Barry se rend dans les laboratoires Fast Track pour voir comment fonctionne la force de vitesse artificielle. Meena montre à Barry son appareil et le présente à son collègue, Eobard Thawne qui a construit la machine. Barry est secoué. Eobard prétend ne pas connaître The Flash ou Barry et dit qu’il a une forme rare d’amnésie rétrograde et qu’il ne se souvient de rien de sa vie personnelle depuis plus d’un an. Lorsque Meena sort, Barry le confronte, mais Eobard continue d’agir comme s’il ne se souvenait de rien.

Inquiet et confus, Barry appelle Chester mais il n’y a aucune alerte de sécurité. Nous avons un flashback sur Thawne en entretient avec Meena à Fast Track, mais elle pense que c’est une blague jusqu’à ce qu’il finisse par compléter sa formule de vitesse artificielle. Pendant ce temps, l’autre Thawne (joué par Tom Cavanagh) est toujours dans sa cellule de prison sur Lian Yu.

Ce Thawne prétend ne pas savoir ce qui se passe et ne s’en soucie pas. Barry comprend que lorsque Thawne a été presque effacé durant Armageddon, son passé a également été effacé, donc ce Thawne doit provenir d’une autre chronologie. Thawne peut confirmer que l’appareil de Meena est celui que Thawne a construit à l’avenir et qu’éventuellement, la Speed Force Négative finira par détruire sa personnalité.

Flash revient à Fast Track et Meena se prépare à faire le plein avec plus de vitesse que jamais. Flash se présente et l’arrête juste à temps et essaie d’expliquer la speed force négative. Cependant, même si Flash la confronte, Meena essaie toujours de se mettre sous tension. Flash essaie de l’arrêter mais il est trop tard. La forte dose de Speed Force négative a un impact sur sa personnalité et lui donne envie de plus de vitesse. Elle s’enfuit et commence à absorber de l’énergie.

Le destin de Diggle

Après le départ de Barry de Lian Yu, surprise ! John Diggle (David Ramsey) sort de l’ombre. Diggle n’arrive toujours pas à rouvrir la boîte qu’il a trouvée dans le final d’Arrow . Après avoir demandé de l’aide à Luke Fox (dans Batwoman) sans résultat, il pense que Thawne peut l’ouvrir. L’obsession de Diggle pour l’ouverture de la boîte a également créé des problèmes dans sa famille. Thawne accepte d’aider, mais seulement s’il peut voir ce qu’il y a à l’intérieur lorsque la boîte s’ouvre.

Thawne explique que le cube ne vient qu’à ceux qui sont à la croisée des chemins et que ça s’est refermé parce qu’il n’était pas prêt. Maintenant, il l’est et Thawne lui explique comment entrer dans l’espace libre pour l’ouvrir. Le cube s’ouvre mais après avoir tout vu, Diggle lui dit qu’il ne veut pas ce qu’il offre car aucune des offres ne le ramène chez lui dans sa famille.

Le cube se ferme et disparait. Il renonce à son destin cosmique pour sa famille. Après plus de deux ans de teasing, est-ce la fin de cette histoire « Green Lantern » pour Diggle ? Il a été confirmé que David Ramsey fera une apparition dans le final de Superman & Lois, on attend de voir si cela reviendra, mais avec la série Green Lantern qui arrive sur HBO Max, il est bien possible que cela marque la fin pour cette histoire.

Thawne est un autre homme

De retour à Fast Track, la vitesse de Barry est annulée. Flash continue d’affronter Thawne et révèle que lui et Meena sont amoureux. Il s’avère que Meena a complètement changé ses objectifs – il voulait être un speedster mais tomber amoureux de Meena a changé son objectif. Il explique également qu’il a donné la vitesse à Meena pour la sauver de sa maladie cardiaque. Thawne supplie Flash de la sauver, et Barry se rend compte que ce Thawne n’est pas l’homme qu’il pensait être, c’est un homme meilleur. La vitesse de Flash revient et ils découvrent où Meena va obtenir plus de vitesse.

Elle commence à absorber encore plus de vitesse au barrage, mais The Flash se présente pour l’arrêter. Ils commencent à courir pour que The Flash puisse brûler sa vitesse supplémentaire calculée par Thawne. Cependant, Meena s’empare de la puissance directement de la speed force négative et annule les pouvoirs de Flash. Thawne la confronte. Il essaie de l’arrêter, faisant appel au bien en elle et ça marche. Elle surmonte l’influence de la Speed Force Négative et revient vers lui.

De retour à Fast Track, The Flash suggère qu’il existe un moyen de contourner le danger de la Speed Force Négative : Meena a juste besoin d’utiliser son amour pour Eobard comme son paratonnerre, de la même manière qu’il le fait avec Iris. Chester reçoit un message de ce cher Ray Palmer (Brandon Routh) qui les renseigne sur les événements de Legends of Tomorrow et comment Eobard en est venu à apprendre que l’histoire ne devrait pas changer. Flash suggère que lorsque Eobard est mort en héros, il a eu une seconde chance d’être une bonne personne dans le présent.

Pour finir, Caitlin appelle Mark, qui a compris comment ramener Frost sans le Mirror Gun. Il a juste besoin de Caitlin. Et à Lian Yu, Thawne reçoit la visite de Deon (apparemment redevenu mauvais), le cube ayant permis à Deon de le retrouver. Il est temps pour Thawne d’accomplir son destin.

La semaine prochaine, Flash et son équipe sont engagés dans le combat de leur vie, pendant ce temps, Iris découvre la cause de son mal du temps.

The Flash saison 8 – Promo 8×19 – Negative, Part One