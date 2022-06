Superman & Lois saison 2 : John Diggle de retour pour le final

John Diggle sera de retour pour le final de la saison 2 de Superman & Lois. Spoilers sur son apparition récente dans The Flash.

Nous ne sommes à quelques semaines de la conclusion de la deuxième saison de Superman & Lois et la place de la série dans le multivers de DC et particulièrement dans l’Arrowverse, reste un des plus gros point d’interrogation. Mais il est possible que cette question trouve un semblant de réponse dans le final de la saison 2.

Selon un article de TV Guide Magazine sur la série, le final de la saison 2 comprendra « une visite de dernière minute » de John Diggle joué par David Ramsey, qui mettra apparemment en place le scénario de la saison 3 de Superman & Lois.

« Le but de cette scène est de préparer notre grand méchant pour la saison 3 », a révélé le showrunner Todd Helbing.

Cette nouvelle prend un tout nouveau sens compte tenu de la dernière apparition de Diggle, qui s’est produite dans l’épisode de cette semaine de The Flash. Dans cet épisode, Diggle a finalement affronté son « destin galactique » qui le hante depuis le final de la série d’Arrow en 2020, quand il est venu en possession d’une boîte qui, selon beaucoup, contenait une bague Green Lantern.

***Attention spoilers sr l’épisode 17 de la saison 8 de The Flash***

Après une conversation avec Eobard Thawne (Tom Cavanagh), Diggle a vu ce que ses destins possibles pourraient inclure avec cette bague – et l’a finalement rejetée afin qu’il puisse être plus proche de sa famille. Il sera intéressant de voir si l’apparition de Superman & Lois de Diggle découle de cette décision.

***Fin de spoilers***

Mais il est également possible que l’épisode contienne une histoire de Diggle complètement différente, s’appuyant sur des théories récentes qui ont émis l’hypothèse que Superman & Lois pourraient se dérouler sur une Terre complètement différente.

« Tout ce que je dirai, c’est que je pense que tout le monde se demande pourquoi nous n’évoquons pas Supergirl ou The Flash ou tout autre héros et à part le fait que nous ne pouvons pas faire de crossovers et voulant apposer notre propre marque sur cette propriété, je dirai simplement qu’à la fin de cette saison, vous aurez la réponse aux questions que vous vous posez », a déclaré Helbing lors d’une apparition à la WonderCon plus tôt cette année.

Durant sa dernière apparition dans Superman & Lois, l’histoire « Green Lantern » de Diggle n’a pas été abordée.

Il reste deux épisodes avant la fin de la saison 2 de Superman & Lois. La série est disponible en France sur Salto.

Source : TV Guide Magazine via Comic Book / Crédit ©CW