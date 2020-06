The Flash saison 6 : L’impact du report des derniers épisodes sur la saison 7

Comment le report des derniers épisodes de la saison 6 affectera les « romans graphiques » de la saison 7.

Comme beaucoup de séries cette année, la pandémie de COVID-19 a empêché la production de The Flash de terminer sa saison à temps. Trois épisodes restaient à filmer et ils seront désormais intégrés au début de la saison 7. Cependant, cela aura un certain impact sur ce qui été prévu à l’origine pour la saison suivante.

Le showrunner Eric Wallace découpe ses saisons en parties qu’il nomme « romans graphiques. » Par exemple, les huit premiers épisodes de la saison 6, qui ont mis en place le crossover Crisis on Infinite Earths, étaient considérés comme le premier roman graphique de la saison avec son propre méchant, le Dr. Ramsey Rosso alias Bloodwork, tandis que roman graphique No. 2 (qui a débuté après Crisis) s’est concentré sur l’évolution d’Eva McCulloch alias Mirror Master.

« Parce que c’est The Flash, il y a un énorme twist à la fin de chaque saison, et ce twist arrive maintenant au milieu du [début de la] saison », a déclaré Wallace à TVLine. « Et cela a vraiment affecté notre narration pour toute la saison 7. »

Wallace, choisit tout de même de voir ces répercussions comme « un mal pour un bien », semblable à la façon dont Crisis a conduit la première moitié de la saison 6. « Au milieu de l’horreur et de la tragédie de ce qui se passe avec cette pandémie, si nous pouvons y trouver le bon côté, c’est nous qui devons repenser certaines choses sur ce à quoi ressemble une saison Flash, étant donné cette « imprévisibilité narrative » de la saison. »

Il confirme aussi qu’il y aura « plus de romans graphiques » l’année prochaine « mais ils ne seront pas découpés de la façon dont s’attendent les gens. »

Parmi les changements attendus par rapport à la nouvelle saison, Caitlin reviendra plus tôt que prévu puisque le congé maternité de Danielle Panabaker sera terminé et n’entera plus en conflit avec le tournage qui se déroulera plus tard.

Un autre inconvénient que la série devra gérer est le départ d’Hartley Sawyer qui jouait Ralph Dibney. L’acteur a été renvoyé de la série au début du mois de juin quand d’anciens tweets racistes et misogynes ont fait surface. Ralph avait une part importante à jouer dans les derniers épisodes à cause de son lien avec Sue. Si le personnage n’est pas recasté, ces épisodes devront être retravaillés.

The Flash devrait revenir en janvier 2021.

Source : TVLine / Crédit ©CW