Supergirl et Batwoman : Diffusion des nouveaux épisodes repoussée

La CW repousse la diffusion des nouveaux épisodes de Supergirl et Batwoman à cause du Coronavirus.

Il n’y aura pas de nouveaux épisodes de Supergirl et Batwoman ce dimanche 29 mars sur la CW. Les deux séries de l’Arrowverse sont en pause forcée à cause du coronavirus. La chaîne rediffusera des épisodes à la place des inédits initialement prévu.

A nouvelle arrive après une situation similaire avec The Flash et Legends of Tomorrow qui n’ont pas eu d’inédit cette semaine et qui seront encore en rediffusion la semaine prochaine. Pour le moment, on ne sait pas quand est-ce que de nouveaux épisodes seront à l’antenne.

Les productions de toutes les séries de l’Arrowverse en cours (en dehors d’Arrow qui s’est terminé en janvier et Black Lightning qui a déjà fin sa saison), sont toutes à l’arrêt à cause de la pandémie de COVID-19. Les épisodes déjà tournés n’ont pas pu finir leur post-production comme Supernatural.

L’épisode de Supergirl qui devait être diffusé ce dimanche est celui qui a été réalisé par Melissa Benoist, la star de la série. Il est centré sur Lex qui continue de tirer Lena dans son camp et qui cherche à descendre Leviathan en utilisant Supergirl. L’épisode doit aussi révélé comment Lex a réussi à entrer au pouvoir après la Crise.

Quant à Batwoman, le prochain épisode verra l’héroïne contre un ancien méchant et les limites d’Alice seront testées. Cet épisode a été réalisé par Paul Wesley de Vampire Diaries.

On attend désormais l’annonce de la chaîne pour savoir quand les séries de l’Arrowverse reviendront en inédit.

Source : ComicBook / Crédit ©CW