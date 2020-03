Supernatural saison 15 : L’épisode 13 est le dernier pour un moment

L’épisode 13 de la saison finale de Supernatural est le dernier pour le moment à cause du coronavirus.

Les fans savent que la saison 15 de Supernatural est la dernière mais elle rencontre quelques obstacles, comme beaucoup de productions en ce moment. Avec la pandémie de Coronavirus, le tournage des deux derniers épisodes a été interrompu ce qui décale complètement leur agenda.

Ce lundi, le co-showrunner Andrew Dabb a annoncé que l’épisode 13, diffusé cette semaine, sera le dernier pour un moment alors que la série vient à peine de reprendre. La saison contient techniquement 20 épisodes, ce qui veut dire qu’il reste 7 épisodes dans cette saison finale à diffuser.

(Due to the shutdown, this will be our last episode for awhile. Stay well, stay safe, and we’ll see you on the other side.) — Andrew Dabb (@andrewdabb) March 23, 2020

Dabb explique qu’ils ont filmé 18 épisodes mais que les effets visuels et sonores n’ont pas été complétés : « Nous avons filmé jusqu’à l’épisode 18, mais nos services d’effets visuels et sonores ont fermé à cause de l’épidémie. Donc, pour le moment, les épisodes ne peuvent pas être terminés. Cependant, il y a des surprises à venir – pour nous aider tous s’en sortent. »

Ne vous inquiétez pas, cela ne signifie pas la fin abrupte de la série, Dabb a ajouté : « Et oui, nous, la CW et Warner Bros avons pleinement l’intention de revenir et de terminer la série. Ce n’est pas une question de « si », c’est une question de « quand ». »

(And yes, we, the CW, and Warner Bros fully intend to return and finish the series. It’s not a matter of « if », it’s a matter of « when. ») — Andrew Dabb (@andrewdabb) March 23, 2020

On attend désormais l’annonce de la CW pour savoir quand Supernatural reviendra à l’antenne.

Source : EW / Crédit ©The CW