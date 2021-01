The Mandalorian saison 2 : Le twist du final n’était pas prévu depuis le début

Jon Favreau révèle que l’apparition surprise du final de la saison 2 de The Mandalorian n’était pas toujours prévue.

Le final de la saison 2 de The Mandalorian fut une surprise pour tout le monde avec l’apparition d’un personnage légendaire de Star Wars. Ce fut tellement énorme qu’on image que c’était prévu depuis le début et pourtant, ça n’a pas toujours été le cas.

Le final de la deuxième saison a vu l’apparition surprise du maitre Jedi légendaire, Luke Skywalker. Cet évènement n’était pas dans les plans initiaux du créateur de la série, Jon Favreau. En effet, Mark Hamill n’aurait pas dû initialement revenir, l’idée est survenue au moment de l’écriture.

« L’histoire s’est déroulée au fur et à mesure que je l’écrivais. The Mandalorian hérite beaucoup des histoires existantes de Star Wars, et quand j’écris, ce contexte est toujours une considération. Il est devenu clair que, dans la continuité établie, certaines choses étaient susceptibles de se produire. »

Ce qui a vraiment aidé à redonner vie à Luke Skywalker, c’est le laps de temps entre les films, ce qui signifie qu’il y a des moments dans la vie des Jedi qui font l’objet de spéculations. Comme nous le savons, l’apparition de Luke confirme ce qui a déjà été établi : The Mandalorian se déroule quelques années après les événements du Retour du Jedi. Les détails sur ce que faisait Luke avant Le Réveil de la Force sont rares, ce qui a facilité l’ajout du personnage de Star Wars à la série Disney +.

« Nous avons une énorme liberté qui nous est accordée en raison de l’intervalle dans le temps entre les films », a expliqué Favreau. « Dave Filoni et moi sommes constamment en discussion sur la façon dont chaque choix d’histoire est influencé et aurait un impact sue le matériel Star Wars existant. »

La saison 3 de The Mandalorian devrait entrer en production ce printemps pour une diffusion prévue pour les fêtes de fin d’année. En attendant, les deux premières saisons de The Mandalorian sont disponibles sur Disney+.

Source : WGA / Crédit ©Disney+