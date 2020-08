Saison 2020/2021 : NBC annonce les nouvelles dates de ses séries pour la rentrée

NBC revoit sa copie et annonce de nouvelles dates de lancements de ses séries pour la saison 2020 / 2021.

La chaîne NBC fait quelques changements par rapport à sa grille de rentrée à cause de la pandémie de COVID-19 qui empêche les productions de reprendre normalement. Certaines séries rependront bien cet automne mais d’autres sont repoussées en 2021.

La comédie Superstore sera de retour dès le 22 octobre et 6 séries dramatiques sont attendues pour le mois de novembre, à commencer par This Is Us avec un season premiere de deux heures. Les trois séries Chicago –Fire, Med et P.D. – seront de retour le 11 novembre, New York Unité Spéciale est annoncée pour le 12 novembre et The Blacklist reviendra le 13.

Pour le moment, aucune de ces séries n’a repris le tournage mais Blacklist devrait être la première à filmer à New York dans les semaines à venir.

La grille qui avait été annoncée en juin dernier contenait les retours pour l’automne de New Amsterdam, Brooklyn Nine-Nine, Manifest et la nouvelle spin-off de Law & Order, Law & Order: Organized Crime avec Christopher Meloni. Ces séries seront finalement à l’antenne après le 1er janvier.

Les séries nouvelles saisons de Good Girls et Zoey et son Incroyable Playlist ainsi que les nouvelles comédies Kenan, Mr. Mayor et Young Rock sont aussi attendus pour 2021.

Source : Deadline / Crédit ©NBC