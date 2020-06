Saison 2020 / 2021 : NBC dévoile sa grille et réunion spéciale 30 Rock pour les Upfronts

NBC dévoile sa grille pour la saison 2020 / 2021 et annonce une réunion spéciale 30 Rock pour les Upfronts du groupe.

NBC suit les pas de CBS et parie sur un retour à la normale à la rentrée. En effet, contrairement à la Fox et la CW qui restent plus prudents, NBC annonce une grille de rentrée avec des épisodes frais de ses séries habituelles dès l’automne.

Ainsi, Manifest, qui vient d’être renouvelée, New Amsterdam, This is Us, la franchise Chicago, New York Unité Spéciale (Law & Order: SVU), Superstore, Brooklyn Nine-Nine et The Blacklist seront de retour à la rentrée.

Pour le moment, une seule nouveauté est annoncée pour la rentrée, Law & Order Organized Crime, série spin-off de New York Unité Spéciale qui verra le retour de Christopher Meloni dans le rôle d’Elliott Stabler.

Les nouveautés Mr Mayor avec Ted Danson et Kenan avec Kenan Thompson sont attendues pour la mi-saison. La grille est à voir en fin d’article.

NBC a aussi annoncé une réunion spéciale de la série 30 Rock afin de présenter les programmes du groupe NBCUniversal pour la saison à venir. Tina Fey, Alec Baldwin, Tracy Morgan, Jane Krakowski, Jack McBrayer et bien d’autres reprendront leurs rôles de la sitcom primée aux Emmy Awards pour la spéciale Upfronts d’une heure, qui sera diffusée le jeudi 16 juillet sur NBC.

NBC – Grille rentrée 2020 / 2021

Lundi

20h — The Voice

22h — Manifest

Mardi

20h — The Voice

21h — This Is Us

22h — New Amsterdam

Mercredi

20h — Chicago Med

21h — Chicago Fire

22h — Chicago P.D.

Jeudi

20h — Superstore

20h30 — Brooklyn Nine-Nine

21h — New York Unité Spéciale

22h — Law & Order: Organized Crime

Vendredi

20h — The Blacklist

