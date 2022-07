Grey’s Anatomy saison 19 : Harry Shum Jr rejoint la série médicale

Harry Shum Jr. connu pour ses rôles dans Glee et Shadowhunters, rejoint la saison 19 de Grey’s Anatomy.

Et encore une nouvelle recrue pour le Grey-Sloan Memorial. Harry Shum Jr. connu pour son rôle Mike Chang dans Glee et Magnus Bane dans Shadowhunters, rejoint la saison 19 de Grey’s Anatomy. C’est l’un des derniers noms à être annoncé pour incarner un nouveau résident dans la série médicale de ABC.

Harry Shum Jr. jouera Daniel « Blue » Kwan, résident en chirurgie de première année à l’hôpital. Son personnage est décrit comme étant « vif d’esprit, impatient et brillant. Il est généreux de nature mais compétitif à outrance, naturellement doué et habitué à tout gagner. Une crise familiale a interféré avec ses plans de carrière et maintenant il a beaucoup à prouver… »

Shum Jr. rejoint 4 autres acteurs qui ont été récemment annoncés en tant que résidents de premier année : Adelaide Kane (Reign) qui sera Jules Millin, Midori Francis (Lily & Dash) qui joue Mika Yasuda, Alexis Floyd (Inventing Anna) qui sera Simone Griffin et Niko Terho (The Thing About Harry) qui incarnera Lucas Adams.

On notera que Blue est plus âgé que les autres résidents, il aura clairement une histoire intéressante à raconter avec un parcours différent. Il sera aussi intéressant de voir comment ces résidents seront intégrés à l’hôpital puisque le programme a été supprimé à la fin de la saison précédente.

La saison 19 de Grey’s Anatomy démarre le jeudi 6 octobre sur ABC.

Source : Deadline / Crédit ©DR

.