Grey’s Anatomy saison 18 : Hémorragie de docteurs dans le final (Spoilers épisode 400)

Le final de la saison 18 de Grey’s Anatomy, qui était aussi le 400ème épisode, laisse l’avenir de plusieurs personnages dans l’incertitude. SPOILERS.

Quelle montagne russe ! Le dernier épisode de la saison 18 de Grey’s Anatomy était aussi le 400ème épisode de la série médicale. Il fallait ainsi, non seulement marquer le coup parce que 400 épisodes, ça se fête, mais il fallait également finir la saison de manière satisfaisante et conclure des histoires. Evidemment avec une saison 19 qui est prévue, la saison se termine sur plusieurs cliffhangers, laissant l’avenir de nombreux personnages dans le flou total.

Toute la saison, le départ de Meredith a été teasé et pour cette fin, on se demandait si elle partirait pour de bon dans le Minnesota. Après un final de deux heures dramatique et émotionnel, les téléspectateurs ont eu une réponse : Meredith reste au Grey Sloan Memorial à Seattle et ne déménage pas au Minnesota, du moins pour le moment.

Mais elle est l’une des rares médecins qui travaillaient encore à l’hôpital à la fin du final, qui a marqué le retour d’April (Sarah Drew) et Jackson (Jesse Williams) alors que Catherine se remet du traitement de son cancer. Ce 400ème épisode a aussi présenté beaucoup de flashbacks sur les premières saisons avec les résidents originaux de la série, Meredith, Christina, Izzie, Alex et George. De quoi vous faire tirer les larmes.

Tout le monde s’en va…ou presque

Meredith a passé l’épisode à revoir ses anciens camarades dans la galerie alors qu’elle effectuait une intervention chirurgicale risquée, assistée de Nick, puis elle les revoit à la fin, lorsque les résidents actuels de Grey Sloan emballaient leurs affaires, laissant le sort de tous ces personnages, dont Levi, incertain. Malgré les meilleurs efforts de Bailey et l’offensive de charme de Jackson, les choses sont allées de mal en pis à l’hôpital ce jour-là, ne laissant pas d’autre choix à Jamarah Blake que d’arrêter le programme des résidents afin que l’hôpital puisse repartir à neuf et le reconstruire.

Tout cela laisse Richard sans rien à faire, mettant son avenir à l’hôpital dans le flou total. Quelques instants plus tard, Bailey – qui a fait tout ce qu’elle pouvait pour sauver la situation mais est au bout mentalement – a démissionné, mais pas avant d’avoir laissé Owen et Teddy s’enfuir après qu’un homme lui ait signalé ce que faisait Owen. Il a exposé son programme de suicide assisté après qu’Owen et Teddy aient refusé de lui donner des médicaments pour que sa femme vétéran malade meure dans la dignité, sans l’examiner avant. Owen et Teddy ont été vus pour la dernière fois en fuite, dans un avion avec leurs enfants, probablement vers un autre pays.

Dr Meredith Grey, Cheffe de la Chirurgie

En tant que chef de la fondation, Jackson a proposé à Meredith de devenir cheffe de chirurgie par intérim, remplaçant Bailey, ce qu’elle a finalement accepté. . Mais une conversation antérieure, dans laquelle Nick a remis en question le jugement de Meredith pour effectuer l’opération dangereuse au milieu d’une grave pénurie de sang à l’hôpital, qui a finalement conduit à la mort de la patiente, est revenue le hanter.

La perte de sa patiente a également apporté des souvenirs douloureux à Meredith, le final rappelant la mort de Derek. Meredith a confronté Nick à la fin de l’épisode, lui disant qu’il devrait probablement retourner au Minnesota. Il est sorti. Meredith a finalement couru après lui, mais à ce moment-là, il était parti, laissant cette relation – et l’avenir de Nick dans la série – aussi dans l’incertitude. Aucun départ de la série n’a pour le moment été annoncé, mais le final soulève certainement beaucoup de questions et de possibilités sur qui reviendra dans la saison 19.

Des bonnes nouvelles

Du côté positif, à la fin de l’épisode, il est confirmé que Jackson et April sont de nouveau ensemble. On les voit s’embrasser dans l’ascenseur en quittant l’hôpital. Leur vie de famille à Boston avec leur fille semble plus qu’heureuse. On s’attendait à se qu’ils se remettent ensemble mais c’est bien d’avoir la confirmation.

Ailleurs, Amelia s’est excusée auprès de Link pour lui avoir brisé le cœur puis a retrouvé Kai. Le couple avait rompu parce que Kai ne voulait pas la même chose qu’Amelia (une vie entourée d’enfants), mais les deux sont bien trop tristes séparé.e.s. De leur côté, Link et Jo ont ravivé leur amitié après que Jo ait rompu avec Todd. Qui sait, leur relation évoluera peut-être vers quelque chose de plus romantique, mais pour le moment, leur amitié est trop précieuse pour la gâcher.

Quant à Maggie, elle s’est demandé si elle et Winston ne s’étaient pas mariés trop rapidement sans bien se connaître. C’est vrai qu’ils se sont mariés trop vite, mais Winston a rassuré sa femme avec un discours émouvant, prouvant qu’il l’aime et que leur histoire n’est pas finie. Le couple doit seulement apprendre se connaitre. Pour finir, Catherine a reçu de bonnes nouvelles sur son pronostic de cancer. Elle se pensait condamnée mais elle va vivre.

Malheureusement pour le public français, alors que TF1 avait démarré la diffusion de la saison 18, elle n’ira pas tout de suite jusqu’au bout. La chaine s’arrête pour l’instant aux épisodes 14 et 15 qui ont été diffusés cette semaine et la série ne devrait pas revenir à l’antenne avant l’année 2023.

Sur ABC, Grey’s Anatomy reviendra à la rentrée pour la saison 19.

Crédit ©ABC