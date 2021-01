Netflix annonce le retour de LUPIN avec sa seconde partie d’épisode pour une diffusion cet été.

Succès français et surtout planétaire, la série Lupin qui a conquis très rapidement son public en ce début d’année avec une première partie de 5 épisodes reviendra dès cet été sur ? Netflix.

La série, portée par Omar Sy et véritable phénomène mondial qui a été numéro 1 du Top 10 de Netflix dans plus de dix pays, sera de retour à l’été 2021 avec une partie 2 composée de 5 nouveaux épisodes. Ils sont réalisés par Ludovic Bernard (L’ascension) et Hugo Gélin (Mon Inconnue, Demain tout commence). Pour accompagner cette annonce, qui n’a pas encore de date officielle d’arrêtée, Netflix dévoile l’affiche officielle de cette seconde partie des aventures du personnage d’Omar, à découvrir ci-dessous.

Dans Lupin : Dans l’Ombre d’Arsène, Omar Sy incarne Assane Diop, un gentleman cambrioleur dans l’esprit de Lupin. Les événements de la série ont montré le personnage d’Assane en quête de vengeance et de vérité, au-delà de sa fascination pour les larcins et vols de son idole. A la fin de l’épisode 5, son fils disparaissait dans des circonstances préoccupantes.

Créée par George Kay en collaboration avec François Uzan, on retrouve au casting de Lupin aux côtés de Omar sy, Hervé Pierre de la Comédie Française, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella et Soufiane Guerrab.

Crédit photos : ©Netflix