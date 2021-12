Hawkeye : Pourquoi Kingpin est physiquement plus fort que dans Daredevil

Wilson Fisk est physiquement plus fort dans la série Hawkeye que dans Daredevil, la raison est liée aux comics.

Wilson Fisk alias Kingpin (Le Caïd) a officiellement fait son entrée dans le MCU durant le final de Hawkeye quand il a été révélé comme étant le méchant principal de la série. Récemment, Vincent D’Onofrio a confirmé que c’était la même version personnage qu’il incarnait dans Daredevil. Cependant, il y a quelque chose de différent : il est physiquement plus fort et plus puissant dans Hawkeye que dans Daredevil.

Dans Daredevil, la principale force de Kingpin était son empire criminel. Mais quand il a manqué d’hommes de main et de problèmes juridiques à lancer contre Matt Murdock (Charlie Cox), il n’a pas hésité à se salir les mains et à affronter lui-même le super-héros. Cependant, s’il était fort, il a fini par s’épuiser et être considérablement blessé dans la bataille. En revanche, le nouveau Kingpin de Hawkeye serait capable de déchirer Matt Murdock à mains nues. Non seulement le nouveau Kingpin peut arracher les portières d’une voiture, mais il peut également survivre à l’impact violent d’une voiture.

Les «changements» de Hawkeye sur Kingpin sont en fait cohérents avec la façon dont le personnage a été initialement décrit dans les comics Marvel. Dans les bandes dessinées, Wilson Fisk a réalisé dès son plus jeune âge que la force physique est nécessaire pour établir le pouvoir en tant que criminel. Fisk a commencé à s’entraîner pour atteindre le sommet de sa force humaine au cours de son adolescence, c’est à ce moment-là qu’il a développé une fascination pour le sumo et d’autres arts martiaux axés sur la force.

L’entraînement et la détermination de Kingpin lui ont donné un niveau de force et d’endurance qui était apparemment comparable aux héros qui ont essayé de le faire tomber. Bien que dans les comics, Kingpin ne soit pas aussi fort que Thanos et n’ait techniquement aussi fort que ses capacités humaines ne le permettent, il est raisonnablement fort et assez endurant pour réussir les exploits qui ont été montrés dans le dernier épisode de Hawkeye, notamment face à Kate Bishop.

La force de Kingpin réside aussi grandement dans son mental et sa capacité à manipuler ses opposants. C’est ce côté que la série Daredevil a cultivé, bien plus que le côté physique. Avec son arrivée dans le MCU, il montre aussi que son physique est tout aussi fort. Même s’il n’est qu’humain, Kingpin est un véritable menace. Mais est-il suffisamment fort pour survivre à une balle de pistolet à bout portant ? On attend de voir.

Les 6 épisodes de Hawkeye sont disponibles sur Disney+.

