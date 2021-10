Supergirl saison 6 : Lex Luthor de retour et des fiançailles (spoilers et promo)

Lex Luthor fait son retour dans les derniers épisodes de Supergirl et deux personnages se fiancent. Spoilers.

Il y avait de l’amour dans l’air dans l’épisode 17 de la saison finale de Supergirl intitulé – de manière approprié – I Believe in a Thing Called Love. Comme révélé auparavant, Lex Luthor a fait son retour et c’est un homme changé qui est revenu pour les derniers épisodes de la série. Alors qu’on imaginait que le Totem de l’Amour avait un rôle dans son comportement inhabituel, il ‘est n’est rien, Lex est vraiment amoureux de Nyxly et fait tout pour la protéger.

Lex Luthor, qui est loin d’être un héros romantique, a fait de son mieux pour courtiser Nxyly après être tombé amoureux d’elle dans le futur. En effet, c’est une version venue du futur à laquelle nous avons affaire. Il est revenu pour l’informer qu’elle va mourir et qu’il peut l’aider à éviter ce sort s’ils travaillent ensemble. Cependant, la magicienne de la cinquième dimension l’a rapidement rembarré.

Alors que Lex luttait pour créer un contact le futur amour de sa vie, Alex s’est préparée à faire sa demande en mariage à Kelly le jour anniversaire du jour où elle a réalisé que Kelly était l’amour de sa vie. Déterminée à préparer une soirée parfaite, elle a vite appris que le lieu qu’elle avait en tête était déjà réservé. Ce qu’elle ne savait pas, c’est que Kelly avait prévu la même chose et c’est elle qui avait réservé l’endroit.

Plus tard, Dreamer a retrouvé le Totem de l’Amour dans une église et s’est engagée dans une autre bataille avec Nyxly. Le totem de rêve a donné à Supergirl un cauchemar sur les fantômes de la Phantom Zone, juste à temps pour que le Totem de l’Amour disparaisse. Il est attiré par l’amour, mais est repoussé par la haine.

Après sa deuxième tentative infructueuse de récupérer le Totem de l’Amour, Nyxly a finalement accepté de travailler avec Lex. Cependant, elle a clairement indiqué qu’ils ne seraient jamais amis. « C’est strictement du business », lui a-t-elle dit.

Si les Super Friends voulaient vaincre Nyxly, ils devaient utiliser toute leur puissance de feu. Cela signifiait utiliser leur totem comme une arme, ce qui comportait également le risque de perdre leur humanité. Supergirl a développé une solution de contournement qui impliquait que Lena utilise ses pouvoirs pour la protéger des effets néfastes du totem. Lena, inquiète de perdre le contrôle, a exprimé sa peur de blesser Kara. Toujours optimiste, Kara a encouragé Lena à se concentrer sur le bien et à l’utiliser pour alimenter sa magie.

Une demande en mariage interrompue

Plus tard, au bar réservé par Kelly, alors qu’elle allait faire sa demande en mariage, Alex l’interrompt pour faire pareil mais elles quand elle va pour prendre la bague dans sa poche elle trouve le Totem de l’Amour. Nyxly a réussi a retracé la localisation du Totem et interrompt le couple puis une autre bataille s’est ensuivie.

Les Super Friends étaient à nouveau sur le point de vaincre Nyxly jusqu’à ce que Lex interfère. Nos héros étaient cependant déconcertés, car Lex a abandonné le totem de l’amour et a aidé Nyxly. Nyxly, aussi, était confuse jusqu’à ce que Lex avoue finalement qu’il tombe amoureux d’elle à l’avenir. Bien qu’il ne l’ait pas conquise de manière romantique, il a gagné son allégeance.

La deuxième tentative d’Alex de faire sa demande à Kelly était une affaire beaucoup plus joyeuse. Elle l’a fait devant leurs amis et évidemment, Kelly a accepté. Mais alors que tout le monde célébrait les fiançailles, Brainy était toujours perturbé par le comportement inhabituel de Lex. Quelque chose a changé chez lui et Brainy a besoin d’en savoir plus. On dirait que Brainy va retourner dans le futur ou du moins, entrer en contact avec ses amis du futur.

Avec les Totems de l’Amour et de l’Espoir détruits, il semblait que le plan de Nyxly était mort. Cependant, Lex a révélé que le totem de l’Espoir s’était réincarné, et que le Totem de l’Amour fera pareil. Sans que personne ne l’ait remarqué, le Totem s’est déjà réincarné en la petite Esme, l’enfant qu’Alex et Kelly viennent d’accueillir dans leur foyer.

Il ne reste plus que trois épisodes avant la fin de la série. La semaine prochaine, Supergirl sera déterminée à protéger tout le monde de Lex et Nyxly alors elle double en patrouille, d’autant plus que l’enterrement de vie de jeune fille d’Alex et Kelly approche. Alex est tiraillée entre le devoir et s’accorder enfin le temps de profiter de sa nouvelle famille. De son côté, Brainy reçoit des nouvelles déchirantes et William se heurte à Andrea à propos de sa récente couverture médiatique de Lex

Supergirl, c’est le mardi sur la CW

