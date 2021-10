Supergirl saison 6 : Lex Luthor est de retour et il est amoureux ! (promo)

Lex Luthor est de retour dans Supergirl et apparemment il est amoureux. Découvrez la promo de l’épisode 17 de la dernière saison.

Il ne reste plus que quatre épisodes avant la fin de Supergirl et un personnage que l’on n’avait pas vu depuis un moment fait son retour. A la fin de l’épisode 16 qui a vu Nyxly mettre la main sur le Totem des rêves, Lex Luthor est apparu devant elle. Clairement, ce dernier a encore un plan diabolique et son association avec Nyxly risque de faire des dégâts.

Dans la promo de la semaine prochaine, Lex dit à Otis que Nyxly est « l’amour de sa vie ». Lex Luthor amoureux ? C’est une chose qui parait impossible tellement il est narcissiste. Est-ce l’effet du Totem de l’Amour ? C’est possible.

La promo montre aussi qu’il est bien possible qu’une demande en mariage entre Alex et Kelly est lieu, surtout que le synopsis tease que « Alex fait des plans pour la proposition parfaite à Kelly, mais le travail continue de faire obstacle. »

Dans l’épisode, Supergirl (Melissa Benoist) et son équipe devront faire face aux conséquences émotionnelles d’affronter leurs deux plus grands ennemis en même temps : Lex Luthor et Nyxly.

Supergirl, c’est le mardi sur la CW.

Supergirl saison 6 – Promo 6×17 – I Believe in a Thing Called Love