Dexter New Blood : Que pourrait signifier le titre du revival ?

Les hastags du revival de Dexter (et son nouveau titre) cachent-ils des indices sur ce que sera la nouvelle saison ?

Durant le panel virtuel du Comic Con, il a été révélé que le titre de la nouvelle saison de Dexter serait Dexter : New Blood. En français, on pourrait traduire « New Blood » par « Sang Neuf », un titre assez intéressant qui pourrait être plus qu’un jeu de mot pour indiquer le nouveau revival, cela pourrait aussi faire référence à son nouvel ennemi.

Depuis le lancement de la bande-annonce, les hastags #Dexter, #DexterMorgan, #MichaelCHall, #DexterReturns (Dexter Revient) et #DexterNewBlood ont fait leur apparition sur Twitter avec un emoji qui représente une paire de trace de pas faite de sang.

Dexter a fréquemment affronté d’autres tueurs en série tout au long des huit saisons originales et la nouvelle série le forcera apparemment à sortir de sa retraite et à affronter du « sang neuf ». Michael C Hall a confié que Dexter tentait tant bien que mal de ne pas retomber dans ses travers mais clairement, il va reprendre ses vieilles habitudes contre un nouvel ennemi.

Des nouvelles précédentes sur les nouveaux personnages de la série y faisaient allusion, avec un rapport révélant qu’un personnage (Kurt Caldwell joué par Clancy Brown) était un camionneur du nord-est de l’Amérique qui possède son propre relais routier en ville et s’est « établi comme un leader bien-aimé dans la communauté. »

Il cache cependant un secret de son fils, qui, selon The Illuminerdi, a « créé de nombreux dégâts » qui obligent son père à utiliser sa richesse pour nettoyer tout ça. Nous ne pouvons que supposer que « dégâts » est le code pour « victimes de meurtre » et aussi la signification de « Sang Neuf ».

Evidemment, cela sera à vérifier quand la série fer son retour cet automne.

Dexter New Blood démarre le 7 novembre sur Showtime.

Crédit ©Showtime