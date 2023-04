The Flash : La saison finale résout un mystère de Crisis on Infinity Earths

La saison finale de The Flash explique pourquoi Robert Queen n’a pas été ressuscité et résout un mystère de Crisis on Infinity Earths. Attention Spoilers.

À la fin du crossover de l’Arrowverse Crisis on Infinite Earths, Oliver Queen s’est sacrifié en tant que Spectre pour recréer la Terre, ce qui a abouti à la création de Earth-Prime (la Terre Première). Les héros pensaient alors que le multivers avait été détruit parce qu’ils se trouvaient désormais tous sur la même Terre. Cependant, les téléspectateurs savaient que ce n’était pas tout à fait fini pour les autres Terres.

En effet, un montage à la fin a révélé que le multivers lui-même a été recréé par Oliver, ce qui a conduit à la question de savoir quand les habitants de Earth-Prime serait enfin informé de ce développement. Maintenant, alors que l’Arrowverse touche à sa fin avec la dernière saison de The Flash, ce grand mystère laissé par Crisis a finalement été résolu.

Dans l’épisode de The Flash diffusé cette semaine (pour plus de détails, cliquez ici), le Dr. Ramsey Rosso / Bloodwork (Sendhil Ramamurthy) s’est échappé d’ARGUS et a interrompu la fête d’anniversaire de Barry. Il s’est emparé de Team Flash et a même manipulé Wally West (Keiynan Lonsdale) pour qu’il tue Barry, le tout dans le cadre de son effort plus large pour utiliser Wally afin qu’il puisse propager son infection au reste du multivers.

Ramsey savait que le multivers existait et il s’est avéré que Wally pouvait s’y connecter. Mais l’épisode aborde définitivement le statut du multivers lorsque Barry se retrouve dans l’au-delà sur Lian Yu où il retrouve Oliver Queen/Spectre (Stephen Amell). Oliver dit à Barry que le multivers est en danger et révèle qu’il a créé le nouveau lorsqu’il a créé Earth-Prime – il partage même que Red Death ne provenait pas d’une autre chronologie, mais de la Terre 4125.

Cette révélation fait officiellement connaître le nouveau multivers à Team Flash, ce qui signifie que Earth-Prime n’est plus dans l’ignorance de son existence et résout enfin le dernier fil restant de Crisis on Infinite Earths. Et sauver le multivers a offert une opportunité de clôturer l’histoire d’Oliver et Diggle (David Ramsey), qui n’ont pas eu la chance de se dire au revoir pendant la crise.

Pourquoi Oliver n’a pas ressuscité son père

Durant leur interaction sur Lian Yu, Oliver, qui a ramené plusieurs de ses proches à la vie durant la Crise, a expliqué à Barry pourquoi il n’avait pas fait revenir son père Robert Queen. Souvenez-vous, lors des funérailles d’Oliver sa mère Moira, son meilleur ami Tommy, sa demi-sœur Emiko et Quentin Lance étaient de retour parmi les vivants, mais pas Robert parce que selon Oliver « le ramener aurait trop changé la réalité ».

La mort de Robert a été le catalyseur pour qu’Oliver devienne le justicier connu sous le nom de The Hood/Arrow/Green Arrow, donc le supprimé aurait pu tout changer. Le sacrifice de son père est bien trop important dans l’histoire pour l’altérer. C’est en quelque sorte un point fixe qui ne peu pas être modifié, cela a vraiment été le geste déclencheur de la naissance de Green Arrow. Dans ça, Oliver ne devient pas l’homme qu’il est devenu.

« J’en avais déjà assez fait pour déshonorer son sacrifice », a déploré Oliver à Barry. « Quand mon père s’est sacrifié [avec une arme à feu après le naufrage du Queen’s Gambit], quand il m’a donné mes années supplémentaires, qu’en ai-je fait ? » demanda Olivier. « Je les gaspillais, me noyant dans une mer de douleur et de ténèbres. Peut-être que si je peux rayer un nom de plus de la liste, je m’absoudrai de toute cette culpabilité. »

« Pour moi, c’était un départ absolument parfait. J’ai pu faire tout ce que je voulais faire. En revenant en tant que personnage, j’ai eu des scènes avec les gens avec qui je voulais avoir des scènes », a déclaré Stephen Amell à ComicBook.com. « Et aussi revenir et voir beaucoup de gens que je connaissais de Flash qui travaillent dans la production, qui étaient tous très … Franchement, incroyablement généreux en termes de gratitude que je sois revenu et que nous ayons pu finir les choses en beauté. Je pense que nous avons fait un bel atterrissage. »

The Flash, c’est le mercredi sur la CW.

Source : ComicBook.com/ Crédit ©CW