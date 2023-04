The Flash saison 9 : L’épisode 9 rend hommage à Arrow et au multivers (spoilers et teaser)

L’épisode 9 de la saison finale de The Flash rend hommage à Arrow et au multivers qu’il a créé. Découvrez la promo de l’épisode 10 avec le retour de Reverse Flash. Spoilers.

L’épisode 9 tant attendu de The Flash (réalisé par Danielle Panabaker) a enfin été diffusé sur la CW et c’était l’occasion pour les fans de l’Arrowverse de revoir des visages très familiers, ceux par qui tout à commencer : Oliver Queen / Green Arrow (Stephen Amell) et John Diggle / Spartan (David Ramsey). L’épisode a aussi vu le retour de Wally West / Kid Flash (Keiynan Lonsdale) et du Dr. Ramsey Rosso / Bloodwork (Sendhil Ramamurthy).

Cette semaine, Barry a dû faire face à une menace qui demandait l’intervention de son ami Oliver, qui on le rappelle, est devenu le Spectre durant Crisis on Infinite Earth. Il est donc techniquement mort, mais c’est bien Oliver dans le présent qu’on voit, ce n’est ni un flashback, ni Barry qui retourne dans le passé pour le retrouver.

Après avoir échappé à ARGUS, Bloodwork a gâché la fête du 30e anniversaire de Barry (oui il a 30 ans à nouveau parce que son métabolisme a rajeuni) en empoisonnant les invités, laissant Barry et son beau-frère Wally, le speedster en visite, les seuls encore debout.

Le méchant a progressivement révélé son grand plan pour utiliser Wally comme un véhicule pour infecter tous les mondes possibles, les rendant tous insensibles à la mort. Dans sa retraite de méditation, Wally pensait avoir appris à projeter sa conscience dans d’autres chronologies mais en réalité, c’était d’autres Terres. À cette fin, Bloodwork s’est attaqué à la psyché de Wally, se penchant sur ses problèmes profonds avec Barry qui lui aurait volé son père Joe West, et le tentant avec la promesse qu’une autre Jesse Quick existe ailleurs.

Oliver intervient

Le pouvoir de Bloodwork a pris le dessus sur Wally qui a rapidement tué Barry avec sa main vibrante. Barry s’est «réveillé» sur Lian Yu, où il a retrouvé Oliver (qui ne portait pas son costume de Spectre, puisque apparemment, Stephen Amell ne voulait le porter). Oliver dit à Barry que lui aussi était mort, puis a expliqué comment, à la fin de « Crisis on Infinite Earths« , il a en fait créé un nouveau multivers en tant que Spectre. Il est notamment confirmé que la Ryan Wilder Red Death venait d’une autre Terre, la 4125e pour être exact.

Barry, qui souffre clairement du syndrome du survivant, finit par surmonter ses doutes sur lui-même et tous ceux qui sont morts, et a décidé qu’il ne tomberait pas sans se battre. Donc, avec un bon coup de poing (littéralement), Oliver l’a ramené à la vie et s’est invité lui-même. En tant que Green Arrow (dans son costume), Oliver a rejoint Barry dans cette aventure, expliquant que Spectre est autorisé à intervenir dans les affaires terrestres lorsque le multivers est en danger.

Flash et Green Arrow ont couru au centre-ville, où Wally aidait Bloodwork à atteindre le multivers pour propager son infection. Alors que Barry et Wally se poursuivaient dans la ville, Bloodwork a lancé une armée de flics infectés sur Green Arrow, déclenchant une longue séquence de combat qui rappelle grandement les belles heures d’Arrow. Danielle Panabaker a fait du beau boulot derrière la caméra.

Barry a pu prendre le dessus sur Wally, comprendre l’enfance difficile du fils de Joe, s’excuser pour chaque fois qu’il a fait sentir Wally invisible, puis le convaincre de se sortir de l’emprise de Bloodwork. Tandis que Wally éliminait l’infection, Oliver s’opposait à Bloodwork – mais cette fois, il a obtenu l’aide de Diggle après que Khione l’a aidé à éliminer l’infection à STAR Labs.

Les retrouvailles de Diggle et Oliver

Diggle a profité de ses propres retrouvailles avec Oliver, après quoi les héros se sont associés pour préparer Green Arrow pour le tir de toute une vie : une flèche armée d’une impulsion UV jusqu’à la brèche multiverselle, et tout cela alors que l’archer hurlait sa célèbre phrase, « Ramsey Rosso, you have failed this city! » Bloodwork est vaincu, il retrouve sa forme humaine, mais Spectre l’a guéri de sa maladie. Il finira probablement ses jours en prison, sans pouvoir et sans moyen de « guérir la mort ».

Ensuite, avec tout le monde débarrassé de l’infection de Bloodwork, Oliver a suggéré que la fête de STAR Labs reprenne. Là, Dig a demandé à son ami s’il allait rendre visite à Felicity, mais Oliver a expliqué que ses pouvoirs de Specte ont des règles. De plus, son destin avec Felicity « a déjà été écrit ». Dig a assuré à Oliver qu’il serait fier de William (qui est maintenant à l’université) et de Mia. Mais Oliver le sait déjà, il veille sur eux de là où il se trouve.

Oliver a dit à John qu’il était au courant de ce que son ami avait vécu avec le « cube » vert (Green Lantern) et a affirmé qu’il était « conçu pour te tenter ». Il dit à Diggle qu’il a fait le bon choix en le niant, notant que « ses jours les plus brillants sont devant lui, avec sa famille. »

« Je suis juste content d’avoir pu te dire au revoir cette fois », a déclaré Diggle, après quoi les meilleurs amis se sont étreints en se disant qu’ils s’aimaient. C’est un moment très émouvant qui permet au personnage de se dire au revoir et qui aidera Diggle dans son deuil.

Oliver dit au revoir à Barry

L’épisode s’est terminé avec Barry et Oliver seuls dans un bar, buvant une bière, où ils ont comparé combien de fois ils ont respectivement sauvé le monde : 170 fois pour Oliver, contre 180 environ pour Barry. De manière très méta, ils font référence au nombre épisodes de leur série respective. Puis Barry dit à Oliver qu’il a fait de lui « un meilleur héros », ce à quoi Oliver répond qu’il a fait de lui « un homme meilleur. »

Barry a demandé à Oliver/Spectre s’il en faisait assez avec ses pouvoirs. Et dans un échange qui était un rappel direct de celui qu’ils avaient eu dans le pilote de The Flash, Oliver a demandé : « Donnes-tu de l’espoir aux gens ? Te déplaces-tu dans ta ville comme un ange gardien ? Fais-tu une différence ? »

Puis avant de disparaitre en laissant Barry payer la note, il ajoute : « Cet éclair t’a choisi. Ne l’oublie jamais. »

Clairement, cet épisode est tout ce que cette dernière saison de The Flash aurait dû être mais a manqué d’accomplir avec trop d’épisodes bouche-trous. Il a rappelé les grandes heures de l’Arrowverse et combien il a fait pour ces personnages de DC. Ce fut aussi un bel hommage à Arrow, la série par qui tout à commencer.

La semaine prochaine, c’est un autre retour qui occupera l’écran, celui de Matt Letscher qui revient dans le rôle de Eobard Thawne / Reverse Flash. La promo montre Barry dans une sorte de chronologie alternative où ses deux parents sont vivants mais il ne peut pas leur dire exactement qui il est.

The Flash, c’est le mercredi sur la CW.

The Flash saison 9 – Promo 9×10