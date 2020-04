Penny Dreadful City of Angels saison 1 : Un début prometteur

Critique du premier épisode de Penny Dreadful City of Angels, série héritière de Penny Dreadful.

Ce dimanche, la chaîne Showtime a lancé Penny Dreadful City of Angels, nouvelle série dans le même univers que Penny Dreadful, la série de John Logan et Sam Mendes. Ce n’est donc pas un revival ou un spin-off à proprement parlé, puisque selon la description de la série, elle est la « descende spirituelle » de la série originale. Et clairement, le premier épisode prouve que c’est le cas. Dans Penny Dreadful City of Angels, on dit au revoir au Londres Victorien et bonjour au Los Angeles des années 30.

John Logan est de retour à la création, la production exécutive et l’écriture et il offre une toute nouvelle histoire surnaturelle ancrée dans une certaine réalité. L’histoire est fraîche, elle est complètement différente que ce que la série précédente a offert, mais elle plaira certainement aux fans de l’originale.

Le changement d’époque et de lieu permet au créateur de plonger dans un autre univers tout en gardant ce qui fait de Penny Dreadful, ce qu’elle était, cet élément surnaturel qui lui est propre et son écriture impeccable.

La tension monte

Penny Dreadful City of Angels démarre avec un horrible assassinat à Los Angeles en 1938, où les tensions montent déjà alors que les responsables prévoient de vider un quartier mexicain-américain pour ouvrir la voie à la première autoroute de la ville. Le meurtre d’une riche famille blanche pourrait ainsi mettre le feu aux poudres et diviser les habitants de la ville.

L’affaire est confiée à Tiago Vega (Daniel Zovatto), le premier détective chicano du LAPD, et à son partenaire, Lewis Michener (Lane), un officier juif vétéran qui, sur son temps libre, suit l’activité secrète du Troisième Reich à Los Angeles. Le duo forme vraiment une paire intéressante parce que se sont deux hommes fondamentalement bons avec des raisons différentes d’être cyniques. Ils n’ont pas les mêmes vus mais ils veulent le bien, ils sont du bon côté.

Nathan Lane, trésor américain incontesté, est impeccable dans son rôle et on sent que l’acteur savoure clairement la chance de jouer dans un projet dramatique. De son côté, Zovatto incarne très bien son personnage qui est pris entre deux feux. D’un côté il a son rôle de policier et de l’autre, sa famille mexicaine et ses proches qui sont menacés par les autorités dont il fait partie. Ce n’est pas que sa famille qui est menacée, c’est tout son héritage et ce qui fait de lui un mexicain-américain.

Un agent du chaos

Quand il était enfant, Tiago a vécu un épisode traumatisant .Il a fait face à Santa Muerte, Saint Ange de la Mort qui est vénérée par Maria, la mère de Tiago. Santa Muerte est une entité neutre qui ne montre aucune compassion pour les humains. Et au milieu de tout ça, on trouve, un des agents déclencheurs de cette guerre chaotique, Magda, la sœur de Santa Muerte. C’est l’antagoniste surnaturelle de la série interprétée à merveille par Natalie Dormer qui clairement s’amuse dans la série.

C’est un démon caméléon / métamorphe qui prend l’identité de plusieurs personnages et sème la pagaille. Un de ses buts est de montrer à sa sœur que l’humain est fondamentalement mauvais et pour cela, elle va manipuler son monde et elle en prend un malin plaisir. Pour le moment, ses véritables intentions sont un peu flous mais elle est clairement démoniaque et place des pions un peu partout pour pousser les gens à la violence.

Miroir sur le présent

Si la série se déroule dans les années 30, John Logan a trouvé le moyen de la rendre très en phase avec le monde d’aujourd’hui. Le parallèle entre le racisme anti-mexicain de l’époque et le présent est assez effrayant mais c’est la réalité. En parallèle, il y a aussi la montée du fascisme avant la seconde guerre mondiale, qui depuis quelques années, est en remontée. C’est la différence entre la série originale et la nouvelle. City of Angels est bien plus réaliste sur certains aspects et la métaphore se fait plus sur la ligne entre le bien et le mal.

Si vous vous attendez à une continuation de l’histoire originale, vous serez déçus, mais si vous voulez retrouver le côté théâtral, l’ambiance sombre et le mystique de la première série, alors City of Angels pourrait bien vous plaire. Et bien évidemment, il y a ce reflet sur la société d’aujourd’hui. Il faut aussi notez que c’est plus un polar puisque la série démarre avec un meurtre. Ce crime atroce offre immédiatement un aperçu d’une société divisée, d’un peuple qui ne s’entend pas et dont le monde est au bord de l’implosion.

Pour finir, gardez un œil sur Rory Kinnear qui revient dans tout nouveau rôle. Celui qui a joué la créature de Frankenstein dans la série originale, revient dans la peau d’un médecin allemand qui a ses entrées chez les Nazis.

Penny Dreadful City of Angels est disponible chaque lundi sur MyCanal.

Crédit ©Showtime