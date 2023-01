Wolf Pack : Le retour de Sarah Michelle Gellar manque de mordant

20 ans après Buffy, Sarah Michelle Gellar fait son retour dans une série surnaturelle avec Wolf Pack, par le créateur de Teen Wolf.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est de rigueur de faire quelques précisions à propos de Wolf Pack. Cette nouvelle série est la création de Jeff Davis, qui a également adapté le film Teen Wolf de 1985 (avec Michael J. Fox) en une série dramatique de six saisons pour MTV. Mais Wolf Pack – basé sur le roman d’Edo van Belkom – n’est pas un spin-off de Teen Wolf et ne se déroule pas dans le même univers. Cela peut porter à confusion puisqu’il s’agit bien de loups-garous et que la série a été lancée en même temps que le nouveau film Teen Wolf, qui voit les personnages de la série faire leur retour à Beacon Hills.

Clairement, Jeff Davis a fait une affaire des lycanthropes et espère avoir le même succès avec sa nouvelle série. Mais est-elle à la hauteur ? Pour le moment, après un seul épisode, il est difficile d’être catégorique dessus parce que ce pilote est assez fade. S’il met en place la meute en question, l’épisode manque un peu de mordant. Oui, c’est sanglant et un peu brutal, mais c’est encore très en surface.

A la rencontre de la meute

Wolf Pack se déroule dans une ville de Californie et le premier épisode introduit Everett (Armani Jackson) et Blake (Bella Shepard), alors que leur bus scolaire roule au ralenti dans la circulation. Il est un ado plutôt sympathique et un peu maladroit, tandis qu’elle est une louve solitaire tellement investie dans l’individualisme qu’elle n’a pas de téléphone portable. Le manque de connexion de Blake devient un inconvénient lorsqu’un incendie de forêt soudain ravage la région et qu’elle est la seule à ne pas pouvoir passer d’appel à sa famille.

L’incendie déclenche une ruée frénétique des animaux de la forêt de l’autre côté de la route alors que le feu s’étend. La panique s’ensuit naturellement, et dans toute cette confusion, quelque chose mord à la fois Everett et Blake. Leurs morsures respectives ont tous les effets secondaires attendus du genre. Les dommages guérissent à un rythme troublant, des muscles apparaissent de nulle part sur le corps d’Everett et l’acné tenace sur le visage de Blake disparaît en quelques heures. Il y a aussi une parenté soudaine qu’ils n’ont jamais connue auparavant. Ils ne savent pas encore ce qui leur arrive mais ils vont devoir travailler ensemble pour le comprendre.

Ailleurs, Harlan (Tyler Lawrence Grey) et Luna (Chloe Rose Robinson), un frère et une sœur qui fréquentent le même lycée qu’Everett et Blake, sont à la recherche de leur père disparu. Ce sont des loups-garous un peu plus aguerris – du moins par rapport à leurs camarades de classe récemment mordus – et ils se méfient de l’incendie de forêt, qui ressemble à celui qui a précédé leur morsure. Les deux histoires se rejoignent rapidement, avec une alliance difficile formée entre Everett et Blake (toujours perturbés par ce qui vient de leur arriver) et le duo frère / sœur, qui ont à juste titre peur de devoir s’allier avec des étrangers.

Un début mitigé

Ce pilote est intrigant mais c’est surtout une origin story qui se met en place avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet. La CGI laisse un peu à désirer, mais c’est malheureusement souvent le cas avec des séries de ce genre au budget limité. Il est aussi clair que la série prend avantage du fait qu’elle soit sur un streamer pour être plus sanglante et utiliser un langage bien plus fleuri que Teen Wolf qui était sur MTV. Nous vivons à l’ère de Sex Education et Euphoria et on sent que la série tente d’être un peu plus subversive dans son imagerie et son langage.

Les jeunes acteurs sont décents dans leur jeu, mais rien de transcendant parce que les personnages sont fades. Le vrai point fort de Wolf Pack, c’est Sarah Michelle Gellar qui incarne Kristin Ramsey, une enquêteuse très ordinaire sur les incendies criminels qui soupçonne l’un des élèves de Monster High d’avoir déclenché l’incendie fatal. Évidemment, elle soupçonne aussi probablement autre chose mais il faudra attendre de voir comment son enquête évolue puisqu’elle est très peu présente dans le pilote. Elle n’est malheureusement pas suffisamment utilisée dans ce pilote, mais le but de ce premier épisode est de mettre en place le groupe d’ado que constitue cette meute de loups titulaire.

Wolf Pack, a démarré ce jeudi 26 janvier sur Paramount+ dans certains pays mais pas encore en France.

Crédit ©Paramount+