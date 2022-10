Doctor Who : Une régénération émouvante et promo de l’épisode des 60 ans (spoilers)

Découvrez la régénération de Jodie Whittaker ainsi que la promo de l’épisode des 60 ans de Doctor Who avec David Tennant, Catherine Tate, Neil Patrick Harris et Ncuti Gatwa. Spoilers.

C’est une page qui se tourne pour les fans de Doctor Who. Hier soir, la BBC a diffusé le dernier épisode de Jodie Whittaker dans la peau du personnage iconique qui parcourt le temps et l’espace depuis 60 ans. L’épisode, intitulé The Power of the Doctor, s’est terminé sur une note très émouvante et apaisante quand le Docteur et Yaz ont fait leurs adieux, mais cette régénération n’était pas tout à fait comme les autres.

Si beaucoup s’attendaient à voir Ncuti Gatwa, qui a été annoncé en mai dernier, apparaitre en lieu et place de Whittaker, ce ne fut pas le cas. A la grande surprise des téléspectateurs, c’est David Tennant, le 10e Docteur, qui est apparu à la place ! Clairement, cela met en place l’épisode spécial des 60 ans qui a été annoncé et qui sera diffusé l’an prochain sur la BBC.

Avant de voir cette régénération, l’épisode dans son ensemble était un bel hommage au passé de la série et a mis l’accent sur les compagnons de différents Docteurs qui se sont succédé au fil des ans. On a ainsi eu droit au retour de Janet Fielding qui incarne Tegan et qui a joué dans la série entre 1981 et 1984 en tant que compagnon des Docteurs de Tom Baker et Peter Davison.

Sophie Aldred alias Ace était aussi présente pour le dernier épisode de Jodie Whittaker. Elle est apparue dans la série de 1987 à 1989 aux côtés du septième Docteur de Sylvester McCoy. Elle était la dernière à être compagnon dans la série avant qu’elle ne fasse une pause de 16 ans. Autre retour touchant dans l’épisode était celui de Graham qui a fait un bout de chemin avec le Docteur de Whittaker.

D’autres anciens compagnons ( d’anciens Docteurs) ont aussi fait une apparition et se sont retrouvés tous ensemble pour partager les aventures incroyables qu’ils ont vécu avec le Docteur parce qu’ils ne peuvent pas en parler avec d’autres personnes. Une sorte de groupe spécial pour anciens compagnons du Docteur.

Et en parlant d’anciens compagnons du Docteur, Catherine Tate, alias Donna Noble, sera de retour auprès de Tennant dans le spécial des 60 ans dont le teaser est disponible ci-dessous. Le teaser dévoile aussi un premier aperçu du méchant joué par Neil Patrick Harris et les premiers mots de Ncuti Gatwa dans la peau du nouveau Docteur.

Le parcours du 13ème Docteur n’aura pas été sans heurts (notamment à cause de certains choix de Chris Chibnall qui aura grandement été critiqué) mais on ne peut pas cracher sur l’interprétation de Jodie Whittaker qui a été brillante dès le début et a apporté une humanité, une chaleur et une sensibilité différente au Docteur.

Le scénariste / producteur Russell T. Davies qui a relancé Doctor Who en 2005, reviendra pour la prochaine saison en tant que showrunner.

Doctor Who – Retour en 2023